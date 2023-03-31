Налоговики предупреждают о мошеннических рассылках

Злоумышленники от имени налоговой службы предлагают установить мобильное приложение, с помощью которого получают доступ к СМС-сообщениям пользователей.

Мошенники от имени ФНС России рассылают электронные письма, в которых говорится, что для пользователей Android доступно новое приложение. Якобы с его помощью можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и многое другое. При этом уточняется, что в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме.



Ссылка ведёт на файлообменник, откуда действительно можно скачать установочный файл мобильного приложения. Если его установить и запустить, приложение попросит указать номер телефона и номер банковской карты, а также нажать кнопку «проверить». Как только пользователь выполнит эти действия, данные его карты и содержание СМС отправятся злоумышленникам.



Как сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Липецкой области, ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.



