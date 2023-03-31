9 минут назад
Налоговики предупреждают о мошеннических рассылках
Злоумышленники от имени налоговой службы предлагают установить мобильное приложение, с помощью которого получают доступ к СМС-сообщениям пользователей.
Ссылка ведёт на файлообменник, откуда действительно можно скачать установочный файл мобильного приложения. Если его установить и запустить, приложение попросит указать номер телефона и номер банковской карты, а также нажать кнопку «проверить». Как только пользователь выполнит эти действия, данные его карты и содержание СМС отправятся злоумышленникам.
Как сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Липецкой области, ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.