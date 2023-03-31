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В субботу на двух улицах Липецк отключат холодную воду

1 553
#отключения
В субботу на двух улицах Липецк отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 61 по улице Депутатской – цистерна с водой будет находиться возле вышеуказанного дома. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 14а к.1, 14а к.2, 14а к.3, 14в, 16б по улице Доватора. Воду подвезут к дому № 12. 

1 553
#отключения

Комментарии (1)

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1 апреля

39 минут назад
Никому не верю.
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