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37 минут назад
Автозавод Toyota в Петербурге перешел в госсобственность РФ
Минпромторг прорабатывает возможность скорейшего возобновления там производства.
Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность России, - сообщает пресс-служба Минпромторга.
"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что прорабатывают варианты для скорейшего возобновления производства на этой площадке, - передает ТАСС.
В марте о планах по передаче завода НАМИ заявлял глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Предприятие в Санкт-Петербурге, которое ранее приостановило работу, прошло процедуру консервации. Совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки.
"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что прорабатывают варианты для скорейшего возобновления производства на этой площадке, - передает ТАСС.
В марте о планах по передаче завода НАМИ заявлял глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Предприятие в Санкт-Петербурге, которое ранее приостановило работу, прошло процедуру консервации. Совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки.