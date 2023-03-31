В России

37 минут назад

Автозавод Toyota в Петербурге перешел в госсобственность РФ

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#Toyota #завод

Минпромторг прорабатывает возможность скорейшего возобновления там производства.

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность России, - сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прорабатывают варианты для скорейшего возобновления производства на этой площадке, - передает ТАСС.

В марте о планах по передаче завода НАМИ заявлял глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Предприятие в Санкт-Петербурге, которое ранее приостановило работу, прошло процедуру консервации. Совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки.
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#Toyota #завод

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