Общество

57 минут назад

Жителей Данкова предупредили о трехдневной засухе

449
#Данков #водоканал
Жителей Данкова предупредили о трехдневной засухе

В городе продолжается реконструкция центрального водозабора.

МУП «Данковский водоканал» предупредил жителей города о снижении давления в водопроводах с 3 по 6 апреля.

«В связи с реконструкцией центрального водозабора будет наблюдаться посадка давления вплоть до временного прекращения холодного водоснабжения. Необходимо обеспечить суточный запас воды», - сказано в предупреждении. 

Как рассказал GOROD48 заместитель администрации Данковского района, начальник отдела городского хозяйства Сергей Белолипецкий, в эти дни вода будет течь из кранов данковчан практически все время, но тонкой струйкой. С проблемами в большей степени могут столкнуться жители находящейся на возвышенности части Данкова. В нижней части города с проблемами столкнуться в меньше степени. По словам Сергея Белолипецкого, администрация разрабатывает график подвоза воды. 

— Людей без воды мы не оставим. Планируем, что уже вечером будем обладать всей информацией. Она позже будет размещена на досках объявлений, а также в Интернете. С МУП «Данковский водоканал» мы находимся на связи постоянно. Все возникающие проблемы будем решать в режиме реального времени, - рассказал Сергей Белолипецкий.

Чтобы избежать серьезных перебоев Данковский водоканал установил дополнительные регуляторы давления на водонапорных станциях, но иметь некий запас воды не помешает.

Реконструкция данковского водозабора началась еще прошлой весной, а завершится этим летом. Модернизация позволит снизить количество аварий на системе водоснабжения и увеличить мощность водозабора, чтобы избежать перебоев с подачей воды даже в сезоны пикового потребления.
449
#Данков #водоканал

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