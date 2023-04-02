В России

31.03.2023 14:17

Власти усилят меры пожарной безопасности на соцобъектах

389
#пожарная безопасность #соцобъекты

Соцучреждения в РФ будут постепенно оснащены устройствами защиты от дугового пробоя – приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети.

Социальные учреждения в России будут постепенно оснащены устройствами защиты от дугового пробоя – приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети. Необходимые для этого изменения внесены в Правила противопожарного режима и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Такие приборы появятся в больницах и поликлиниках, детских садах и школах, интернатах и домах престарелых после проведения капитального ремонта или реконструкции. Помимо этого, оборудование будет обязательно устанавливаться при строительстве зданий для социальных учреждений. Это позволит снизить риски возникновения пожаров из-за неисправности электрооборудования и проводки, - говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что обеспечить внесение изменений в Правила противопожарного режима, предусматривающих обязательное применение устройств защиты от дугового пробоя в электроустановках зданий и сооружений, расположенных на социально значимых объектах, Михаил Мишустин поручил МЧС и Минэкономразвития по итогам своей рабочей поездки в Воронежскую область в январе прошлого года.
389
#пожарная безопасность #соцобъекты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

РЖД отправят туристические поезда через Казань
РЖД отправят туристические поезда через Казань

вчера, 10:43

В России
Режим ЧС ввели в Чите
Режим ЧС ввели в Чите

вчера, 10:33

В России
#электроника
В России переполнились склады с электроникой

31.03.2023 17:22

В России
#сталь
Цены на арматурную сталь выросли с начала года почти на треть

31.03.2023 17:20

В России
Президент РФ утвердил новую Концепцию внешней политики России
#внешняя политика #концепция
Президент РФ утвердил новую Концепцию внешней политики России

31.03.2023 16:20

В России
#нарушение тишины
Жительница Кемерово попала под статью из-за ремонта в выходной день

31.03.2023 15:53

В России