31.03.2023 14:17
Власти усилят меры пожарной безопасности на соцобъектах
Соцучреждения в РФ будут постепенно оснащены устройствами защиты от дугового пробоя – приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети.
Такие приборы появятся в больницах и поликлиниках, детских садах и школах, интернатах и домах престарелых после проведения капитального ремонта или реконструкции. Помимо этого, оборудование будет обязательно устанавливаться при строительстве зданий для социальных учреждений. Это позволит снизить риски возникновения пожаров из-за неисправности электрооборудования и проводки, - говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что обеспечить внесение изменений в Правила противопожарного режима, предусматривающих обязательное применение устройств защиты от дугового пробоя в электроустановках зданий и сооружений, расположенных на социально значимых объектах, Михаил Мишустин поручил МЧС и Минэкономразвития по итогам своей рабочей поездки в Воронежскую область в январе прошлого года.