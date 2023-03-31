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Президент России освободил от должностей послов РФ в Эстонии и Латвии

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#Эстония #Латвия #политика

Президент России Владимир Путин освободил от должностей послов РФ в Эстонии Владимира Липаева и в Латвии Михаила Ванина.

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии. Соответствующие указы №222 и 223 были подписаны главой государства 31 марта.

"Освободить Ванина Михаила Валентиновича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Латвийской Республике", — говорится в тексте одного из размещенных документов.

Аналогичный указ вышел на имя Владимира Липаева, представлявшего интересы РФ в Эстонской Республике.

"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла России в Эстонской Республике", - говорится в тексте указа.

Ранее в МИД России уведомили о прекращении действия соглашения между РФ и Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

Липаев покинул прибалтийскую республику еще в начале февраля. В январе МИД РФ распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства, подтверждающий линию на развал отношений между странами, - передает РИА Новости.

В качестве ответной меры Москва приняла решение о понижении уровня диппредставителя до временного поверенного в делах, послу Эстонии было предписано покинуть РФ 7 февраля.

Глава МИД постсоветской республики Урмас Рейнсалу сообщил, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию одновременно с выездом Лайдре из России.

В свою очередь, Латвия "в знак солидарности" с Эстонией решила понизить уровень дипломатических отношений с Москвой. Послу в Риге Ванину предписали покинуть страну до 24 февраля.
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#Эстония #Латвия #политика

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