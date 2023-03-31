В России
28 минут назад
Уволенные за коррупцию сотрудники не смогут работать в госкорпорациях
Это ограничение в случае принятия законопроекта будет действовать в течение пяти лет со дня увольнения.
В Госдуму был внесен законопроект о временном ограничении для гражданина, уволенного в связи с утратой доверия по несоблюдению антикоррупционных стандартов, занимать должности в госкорпорациях.
Необходимость такого ограничения связана с тем, что специфика правового статуса граждан, которые претендуют на такие должности, касается не только их профессионализма, но и морально-нравственного уровня, - говорится в пояснительной записке.
Также предлагается ограничивать на 5 лет право уволенных по антикоррупционным основаниям граждан на трудоустройство в государственных корпорациях, государственных компаниях, ЦБ РФ, а также в качестве финансового уполномоченного, в Социальном и страховых фондах и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, - сообщается на официальном сайте Госдумы.
Необходимость такого ограничения связана с тем, что специфика правового статуса граждан, которые претендуют на такие должности, касается не только их профессионализма, но и морально-нравственного уровня, - говорится в пояснительной записке.
Также предлагается ограничивать на 5 лет право уволенных по антикоррупционным основаниям граждан на трудоустройство в государственных корпорациях, государственных компаниях, ЦБ РФ, а также в качестве финансового уполномоченного, в Социальном и страховых фондах и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, - сообщается на официальном сайте Госдумы.