В России

28 минут назад

Уволенные за коррупцию сотрудники не смогут работать в госкорпорациях

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#коррупция #чиновники

Это ограничение в случае принятия законопроекта будет действовать в течение пяти лет со дня увольнения.

В Госдуму был внесен законопроект о временном ограничении для гражданина, уволенного в связи с утратой доверия по несоблюдению антикоррупционных стандартов, занимать должности в госкорпорациях.

Необходимость такого ограничения связана с тем, что специфика правового статуса граждан, которые претендуют на такие должности, касается не только их профессионализма, но и морально-нравственного уровня, - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается ограничивать на 5 лет право уволенных по антикоррупционным основаниям граждан на трудоустройство в государственных корпорациях, государственных компаниях, ЦБ РФ, а также в качестве финансового уполномоченного, в Социальном и страховых фондах и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, - сообщается на официальном сайте Госдумы.
46
#коррупция #чиновники

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