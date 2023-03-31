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сегодня, 11:20

В интернете могут усилить борьбу с пропагандой наркотиков

87
#пропаганда наркотиков

Соответствующие законы поступили в Госдуму. За пропаганду наркотиков в интернете предлагается лишать свободы на два года.

Правительство внесло в Госдуму три законопроекта, направленные на противодействие пропаганде незаконного оборота наркотиков.

В частности, предлагается дополнить УК РФ статьей о том, что за повторную пропаганду наркотиков в интернете в течение года после первого нарушения устанавливается уголовная ответственность. Уголовное наказание будет грозить тем, кто уже совершил административное правонарушение за это деяние или имеет за него судимость, - говорится на официальном сайте Госдумы.

Уточняется, что за повторное нарушение предлагается не только лишать свободы (на срок до 2-х лет). Кроме того, предусмотрены пять альтернативных видов наказаний: штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы и ограничение свободы. Альтернативные наказания будут применяться при совершении преступления небольшой тяжести. В качестве дополнительного наказания предлагается закрепить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Корреспондирующие изменения также вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

В свою очередь поправки в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты РФ уточняют понятие «пропаганда незаконного оборота наркотических средств» и вводят ее полный запрет. Сейчас по закону запрещены лишь некоторые элементы пропаганды таких веществ.

Помимо этого, документ предлагает разрешить публичное распространение в СМИ и интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, но при двух условиях: они опубликованы до 1 января 2024 года; в них нет сведений о способах изготовления наркотиков и местах, где их можно купить (этот запрет распространяется и на наркосодержащие растения).

В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
87
#пропаганда наркотиков

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