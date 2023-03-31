В Минобороны заявили, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в РФ

Президент РФ подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.





"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации", — сообщил он.



По его словам, предстоящая призывная кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки.



Уточняется, что треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев, чтобы освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. Прошедших обучение срочников направят в войска. При этом все они, отслужив установленный срок, своевременно будут уволены в запасы и отправлены домой, - отметил Цимлянский.



Контр-адмирал подчеркнул, что в этом году срочников будут оповещать о призыве в электронном виде. Созданная единая база данных, отметил он, позволит избежать необоснованного призыва в армию.



При этом он исключил возможность второй волны мобилизации.



"Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", — сказал Цимлянский.



По его словам, сейчас значительно возросло количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту.



"Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — отметил контр-адмирал.



Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.



Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в РФ, - передает РИА Новости "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации", — сообщил он.По его словам, предстоящая призывная кампания пройдет в установленные российским законодательством сроки.Уточняется, что треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев, чтобы освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. Прошедших обучение срочников направят в войска. При этом все они, отслужив установленный срок, своевременно будут уволены в запасы и отправлены домой, - отметил Цимлянский.Контр-адмирал подчеркнул, что в этом году срочников будут оповещать о призыве в электронном виде. Созданная единая база данных, отметил он, позволит избежать необоснованного призыва в армию.При этом он исключил возможность второй волны мобилизации."Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", — сказал Цимлянский.По его словам, сейчас значительно возросло количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту."Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", — отметил контр-адмирал.Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывников не отправят служить в новые регионы России