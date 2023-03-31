Спорт

17 минут назад

Липецкие борцы завоевали именные путёвки на первенство России

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#греко-римская борьба
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Липецкие борцы завоевали именные путёвки на первенство России

Артём Ананян и Фёдор Меркулов выиграли по пять непростых поединков.

Две «золотые» медали завоевали представители Липецкой области в первенстве ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в Рязани.

На высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 52 кг поднялся 13-летний грязинец Артём Ананян. Будучи одним из самых младших участников, Артём одержал на рязанском ковре пять побед, в том числе две – досрочные.

Сложнее всего пришлось в финале, где нашему земляку противостоял Иван Свиридов из Воронежа. После первого периода ничего не было ясно – 4:0, но затем Ананян прибавил и вырвал победу – 11:6.

А в категории до 57 кг не знал себе равных 15-летний Фёдор Меркулов из липецкой СШОР № 9, который тоже не оставил шансов пятерым соперникам. В финале ему противостоял хозяин ковра Егор Мордвинкин. Фёдор сумел быстро повести в счёте, а потом сохранил победную разницу – 4:2.

Остальные липчане в призёры не попали, а Ананяну и Меркулову помимо наград высшей пробы вручили именные путёвки на чемпионат России, где у них будет шанс побороться с сильнейшими сверстниками страны.

Наших чемпионов подготовили тренеры Александр Назаров. Вячеслав Дроздов, Андрей Кочетов, Владимир Макаров.

Всего в Рязани за победу боролись 315 спортсменов из 14 регионов.

На фото из архива участников соревнований Меркулов (слева) и Ананян с тренером Андреем Кочетовым.

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#греко-римская борьба
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