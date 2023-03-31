«Звёздочки» липецкой лёгкой атлетики выиграли эстафету 4х100 метров на «Шиповке юных»

Кроме того Никита Будков выиграл две дисциплины в четырехборье.

В Саранске целую неделю проходили всероссийские соревнования в помещении «Шиповка юных» - одни из самых массовых в отечественной лёгкой атлетике.

В трёх возрастных группах (до 12, 14 и 16 лет) соревновались более 700 атлетов из 24-х регионов России.

Лучшего результата липецкая команда добилась в эстафете 4х100 метров среди юношей 13-14 лет. Наши Евгений Сафронов, Денис Фролов, Валерий Лаптев и Никита Будков прибежали к финишу первыми с результатом 51,34 секунды. Ближайшие преследователи из Тулы отстали почти на три десятых - 51,66.

В личном зачёте Будков быстрее всех пробежал 60 метров – 7,79 и дальше всех прыгнул в длину – на 5 метров 17 сантиметров.

Это принесло ему отдельные награды, но главными в футбольно-легкоатлетическом манеже Саранска все же были соревнования в четырехборье. А Никита в других видах программы выступил не очень: в беге на 800 метров пришёл к финишу только 59-м – - 2.44,17, а в метании мяча был 85-м – 26,23 метра (результат победителя в два раза дальше). В итоговом протоколе наш бегун и прыгун с 225 очками остался лишь на 20-й позиции. Денис Фролов стал 28-м – 204 очка (60 м - 8,64; длина - 4,69; метание - 28,40; 800 м - 2.24,65).

Девушки на пьедестал почёта не попали.



Фото из архива участников соревнований

