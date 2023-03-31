Сегодня в Липецке: искусство лихих 1990-х, и бесплатная помощь юристов и как распознать мошенника

Рассказываем всё самое главное про последний день марта и рабочей недели.

Снег вернулся

Погода в Липецке стремительно возвращается к мартовской климатической норме.







Сегодня днём будет уже не так тепло – 3-5 градусов выше нуля. Ночью местами вообще прошёл мокрый снег, а в дневные часы временами пойдёт нудный весенний дождь.

Всего два дома без воды

В пятницу Росводоканал решил не усердствовать в ремонте сетей, поэтому отключения холодной воды сегодня коснутся лишь двух домов в северной части города на Полевом участке - №№ 5 и 5а, воды в них не будет с 08:00 до 20:00.





Отключения света

Отключений электроэнергии будет больше. С 09:00 до 15:00 без света останутся жители дома на улице Рудной, 4.







А с 09:00 до 16:00 погаснут лампочки на улицах Ворошилова, 4, 4а; Первомайской, 30, 30а, 34; Перова, 2а; Потапова, 12а; Советской, 7, 13, 13а, 21, 25.

Пробки

Приз в студию тому, кто сегодня не увидит ни одной пробки в городе! Пятница – традиционно самый сложный день для дорожного движения, сегодня приехать куда-либо вовремя в два раза сложнее. Поэтому советуем не пренебрегать «Яндекс-пробками» и аналогичными приложениями: пара минут на их изучение может сэкономить очень много времени в дороге.

Культура России в 1990-е (12+)

В Липецком художественном музее (ул. Ленина, 7а) сегодня в 17:00 откроется новая выставка «Культурная среда. 90-е».

Это продолжение предыдущей выставки «Романтика и будни пятилеток», посвященной советскому периоду в местном искусстве. Лихие 1990-е – это не только время стрелок и общаков. Культуре оно дало тоже многое. В Липецке, например, выработался свой особенный скульптурный стиль, которому многие продолжают следовать до сих пор – на основе свободы в творческом самовыражении, смелом выборе сюжетов для произведений.



Виктор Сорокин «Красный бокал», 1994

В экспозиции будет представлено 113 экспонатов, выполненных в различных техниках: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Помимо липецких авторов можно будет увидеть произведения мастеров и из Москвы, Екаеринбурга, Рязани, Кемерово.

Выставка продлится до 25 июня. Липецкий областной художественный музей (Дом мастера) работает ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника.

Выпить с самого утра (6+)

В ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 4а) с самого утра в 9:00 распахнёт свои двери клуб «Мой дворик».

Гостям расскажут про тонкости заваривания травяных чаёв и взваров на открытом воздухе. Участники клуба подготовили несколько интересных рецептов витаминных сборов, которые формируются в течении всего летнего сезона. Посетители узнают даже как с помочью чая победить весенний авитоминоз.

Юбилейный вечер краеведа (12+)

Мы привыкли, что творческие вечера бывают у артистов, музыкантов или, на худой конец, писателей. А оказывается – и у краеведов.

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 18:00 состоится выступление краеведа, историка, председателя Липецкого областного краеведческого общества, почетного гражданина города Александра Клокова.







Легендарному Клокову на днях исполнилось 70 лет, в программе запланированы поздравления друзей и коллег, а также просмотр документального фильма «На земле Липецкой» (авторы — С. А. Тихомиров и А. Ю. Клоков).

День бесплатной юридической помощи

А ещё 31 марта – Единый общероссийский день оказания бесплатной юридической помощи.

ЛОУБ (ул. Кузнечная,2) предоставить гражданам свою площадку, чтобы они смогли получить консультации. Граждане смогут задать вопросы представителям прокуратуры, пенсионных и налоговых органов, адвокатам.







Время проведения мероприятия – с 10:00 до 13:00. Необходима предварительная регистрация по телефону (4742) 22-79-10. При себе иметь паспорт.



Три часа в театре (16+)

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого сегодня в 19:00 приглашает на спектакль «Коварство и любовь» по нестареющей классике немецкого драматурга и философа XVIII Фридриха Шиллера.







Одна из самых знаменитых трагедий в мировой истории театра. История любви сына немецкого аристократа и дочери бедного учителя музыки. Первоначальное название пьесы - «Луиза Миллер» по имени главной героини, дочери музыканта.

Важно – спектакль идёт три часа с антрактом.

Как распознать мошенника в Сети?

В День бесплатного оказания юридической помощи мы совместно с экспертами Роскачества публикуем для вас 10 признаков того, что вас разводят в Сети и с вами общаются мошенники.

1. Запутанная история. Если вам пишут или звонят, рассказывая какую-то длинную-предлинную историю и при этом как бы невзначай интересуются данными вашей банковской карты – это верный признак обманщиков. В целом, все сводится к тому, что вас вынуждают продиктовать код подтверждения из СМС или CVC-код.

2. Используют различные виды принуждений. Это может быть «акция, которая длится всего один день». Здесь задача разводил – заставить вас перевести им деньги. В знак того, что «всё по честноку» могут даже прислать скан своего паспорта: он потом окажется фальшивкой, а ребята с вашими деньгами исчезнут.

3. Провокации. Например, звонит адвокат с известием о смерти вашего дальнего родственника, которого вы даже не знали, и сообщает что вы – единственный наследник. Он просит вас ознакомится с документами и скидывает ссылку. Ссылка ведёт на фишинговый сайт, с помощью которого злодеи умыкнул информацию о доступе к вашим банковским карточкам и сбережениям.

4. Угрозы. Мошенник может угрожать арестом, иском в суд, обнародованием личной информации, если вы не ответите или откажетесь выполнять требования. А еще может убеждать, что деньги можно спасти только срочным переводом по его реквизитам, а иначе все ваши счета заблокируют и вы останетесь без средств.



5. Плохо оформленный профиль. Здесь полезно обратить внимание на фотографию, отзывы, количество подписчиков. Мошенники, как правило, пишут с поддельных, аккаунтов, которые недавно зарегистрированы, соответственно оформлены на скорую руку. Например, там мало друзей.

6. Грамматические ошибки. Ну не может солидный банк писать «жи» через «ы». Скорее, плохо знающий русский язык иностранец пользуется транслитом.

7. Уклончивые ответы. Если вам не хотят отвечать, например, на вопрос о состоянии покупаемого товара или скинуть дополнительные фото – смело посылайте таких партнёров лесом.



8. Упоминания МВД, ЦБ. Следователи и прокуроры в случае чего выхзовут вас повесткой, а не будут звонить, прикрываясь грозными ведомствами.

9. Большие обещания. Выгоды в миллион не бывает при вложениях в две тысячи рублей. Ну не бывает и всё. Даже на криптобиржах.



10. Ссылки. Если вас настойчиво побуждают открыть ссылку, то почти всегда в ней зашифрован фишинговый код, который поможет украсить ваши данные. Лучше сто раз подумайте – а оно вам надо, куда-то переходить?

Дорогие липчане! Пятница – короткий и бурный день, а вечер пятницы потом иногда трудно бывает вспомнить. Ощещение предстоящих выходных – это здорово, но не забывайте и о новостях. В современном мире бывает очень плохо, если пропустить что-либо важное. Чаще заходите на GOROD48, интересуйтесь событиями и будьте в курсе всего. Ждём вас снова и снова.



Фото вверху - скрин из компьютерной игры "Братки"

