В 2023 году ремонт сетей газоснабжения проведут в 26 домах региона

В Липецкой области уделяется большое внимание вопросу безопасности эксплуатации газовых сетей многоквартирных домов. Программа капитального ремонта в данном случае является действенным механизмом, который помогает комплексно решать проблему изношенности газовых сетей.

Наш регион в числе первых в России приступил к модернизации газовых сетей в рамках капремонта. С 2014 года этот вид работ выполнили в 274 многоквартирных домах. В 2023 году сети газоснабжения планируется обновить в 26 многоэтажках. В пяти из них работы уже завершены, еще в четырех – ведутся.

Так, в доме № 6 по улице Гагарина в Липецке монтажные работы практически завершены. Это один из самых длинных домов, где в рамках капремонта обновляется система газоснабжения: четырехэтажка состоит из 14 подъездов. Чтобы снизить дискомфорт для жителей, подъезды отключали от ресурса по очереди.

«Строители все аккуратно делают, они доброжелательные, внимательные, оперативно реагируют на наши пожелания», – рассказала жительница дома Роза Бритченко.

Стоит отметить, что ремонт инженерных газовых сетей происходит не только в местах общего пользования, но и непосредственно в квартирах собственников, причем для проведения работ требуется 100% доступ. Однако ежегодно при выполнении данного вида работ Фонд капитального ремонта сталкивается с несвоевременным допуском граждан в квартиры. Как правило, в таких помещениях обнаруживаются незаконные перепланировки, запрещенные на кухне натяжные потолки, отсутствие дверей между жилыми помещениями и кухней, измененный конструктив газового оборудования. Все эти факторы являются причиной задержки работ.

Фонд капитального ремонта призывает граждан не препятствовать проведению капитального ремонта газовых сетей. Налаженное взаимодействие сторон позволит выполнить работы и подачу газа в кратчайшие сроки.

«Модернизированные газовые сети многоквартирного дома – гарантия безопасности жителей, поэтому этот вид работ в приоритете для Фонда. Он проводится под особым контролем и в соответствии со всеми нормами», – прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.