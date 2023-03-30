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Raiffeisen Bank планирует продать дочернюю структуру в РФ

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#Raiffeisen Bank

Банк может ее продать или вывести из-под влияния группы

Австрийский Raiffeisen Bank планирует продать дочернюю структуру в России или вывести из периметра группы, - сообщил CEO RBI Йоханн Штробль.

У группы RBI в РФ работают Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании, - передает "Интерфакс".

Австрийская группа с февраля прошлого года изучает возможные варианты действий в отношении российского Райффайзенбанка, в том числе полный уход с российского рынка, - отметил Штробль.

"Мы решили проработать потенциальную транзакцию, результатом которой будет продажа или spin-off (вывод из группы) российского Райффайзенбанка и его деконсолидациция из RBI", - сказал CEO группы на годовом общем собрании акционеров.

Он отметил, что эта операция будет произведена в соответствии с местными и международными законами и регулированием, а также с учетом консультаций с компетентными органами.

"Мы продолжим сокращать нашу бизнес-активность в России до тех пор, пока не проведем эту потенциальную транзакцию. При этом российский Райффайзенбанк продолжит проведение некоторых банковских операций, чтобы выполнять условия лицензии. Он продолжит поддерживать своих клиентов, в том числе затронутых сокращением бизнеса. RBI также имеет обязательство заботиться обо всех сотрудниках на всех рынках присутствия", - сказал Штробль. Он отметил, что в Райффайзенбанке работает свыше 9 тысяч сотрудников.
95
#Raiffeisen Bank

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