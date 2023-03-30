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32 минуты назад

В Госдуме заявили, что призывников не направят служить в новые субъекты РФ

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#призывники #военная служба

Весенняя призывная кампания начнется с 1 апреля.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что призванных в армию в ходе приближающейся весенней призывной кампании не направят служить в новые субъекты РФ - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, - передает "Интерфакс".

"В новых субъектах РФ - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области - призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты", - отметил он.

С 1 апреля 2023 года в РФ планируется начать весенний призыв на срочную службу.

Кроме того, он отметил, что ожидаемое в РФ поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве. Новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, - сказал депутат. Сам законопроект Госдума планирует рассмотреть после 17 апреля и принять в весеннюю сессию, - передает Bfm.ru.
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#призывники #военная служба

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