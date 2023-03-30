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Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов для нуждающихся

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#льготный автокредит #Минпромторг

Российский Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов.

Минпромторг РФ объявил о возобновлении программы льготного автокредитования. Уточняется, что в этом году она будет доступна только для работников сфер образования и медицины, участников СВО, а также членов их семей, - передает ТАСС.

"Программа льготного автокредитования возобновляется. <…> В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что возможность льготного кредита на электромобили будет сохранена для всех категорий граждан.

Ранее вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что министерство прорабатывает возможность переноса средств, заложенных в бюджете на реализацию программы в текущем году в части электромобилей, на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В сообщении Минпромторга отмечается, что выделенные бюджетные средства были "перераспределены таким образом, чтобы обеспечить продление этой востребованной меры поддержки".

Глава "Автоваза" Максим Соколов ранее заявлял, что предусмотренные в бюджете средства - 5 млрд рублей на реализацию программы поддержки спроса в 2023 году - уже израсходованы. При этом 1,5 млрд рублей из них были "заблокированы" под кредиты на электромобили.

В июле прошлого года Минпромторг возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга в РФ.

В программе льготного автокредитования могут участвовать автомобили отечественного производства, стоимость которых не превышает 2 млн рублей, - отметили в министерстве. Скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобилей и 25% для регионов Дальневосточного федерального округа. Дисконт на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25%, но не более 625 тыс. рублей.
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#льготный автокредит #Минпромторг

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