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29 минут назад
РФ внесла Венгрию в список недружественных стран
Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкциями.
Венгрия попала в список недружественных России стран, - передает РИА Новости.
"Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкциями. Будапешт вынужден их строго исполнять, даже несмотря на то что они оказывают негативное влияние на все сферы сотрудничества наших государств", — пояснил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться.
Он утверждает, что в основе политики Венгрии лежит стремление защитить свои интересы. При этом страна испытывает на себе негативные последствия украинского кризиса и навязанных ЕС и США антироссийских санкций.
"В какой-то мере Будапешту это удается, но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — сказал Станиславов.
По его словам, санкции оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества России и Венгрии, в том числе на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.
"В последнее время от этого все больше начинает страдать и нормальная жизнедеятельность российского посольства. Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок", — отметил посол.
"Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкциями. Будапешт вынужден их строго исполнять, даже несмотря на то что они оказывают негативное влияние на все сферы сотрудничества наших государств", — пояснил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться.
Он утверждает, что в основе политики Венгрии лежит стремление защитить свои интересы. При этом страна испытывает на себе негативные последствия украинского кризиса и навязанных ЕС и США антироссийских санкций.
"В какой-то мере Будапешту это удается, но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — сказал Станиславов.
По его словам, санкции оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества России и Венгрии, в том числе на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.
"В последнее время от этого все больше начинает страдать и нормальная жизнедеятельность российского посольства. Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок", — отметил посол.