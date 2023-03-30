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29 минут назад

РФ внесла Венгрию в список недружественных стран

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#Венгрия #недружественные страны #политика

Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкциями.

Венгрия попала в список недружественных России стран, - передает РИА Новости.

"Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкциями. Будапешт вынужден их строго исполнять, даже несмотря на то что они оказывают негативное влияние на все сферы сотрудничества наших государств", — пояснил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

По его словам, Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться.

Он утверждает, что в основе политики Венгрии лежит стремление защитить свои интересы. При этом страна испытывает на себе негативные последствия украинского кризиса и навязанных ЕС и США антироссийских санкций.

"В какой-то мере Будапешту это удается, но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — сказал Станиславов.

По его словам, санкции оказывают все более негативное влияние на все сферы сотрудничества России и Венгрии, в том числе на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.

"В последнее время от этого все больше начинает страдать и нормальная жизнедеятельность российского посольства. Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок", — отметил посол.
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#Венгрия #недружественные страны #политика

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