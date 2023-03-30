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ВТБ предупреждает клиентов о новых уловках мошенников для получения доступа к карте

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#банки #мошенничество

В ВТБ напомнили, что мошенники используют разные схемы для хищения денег. Для "восстановления доступа" мошенники просят сообщить идентификацию и пароль из СМС.

Мошенники начали использовать новую уловку для того, чтобы получить доступ к картам клиентов банка, - рассказали в ВТБ.

"Зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учётной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра", — заявили в кредитной организации.

Аферисты в ходе разговора просят сообщить пароль из смс, который якобы поможет восстановить работу сервиса, - передает РИА Новости.

"На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета", — отметили в пресс-службе.

В таких случае необходимо немедленно положить трубку и связаться с банком по официальным каналам, чтобы уточнить информацию, - заявила руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

Мошенники используют разные схемы для хищения денег, например, вынуждают клиентов оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. Подобная преступная активность с начала года выросла на 25%.

Кроме того, банк ВТБ рассказал клиентам о новой мошеннической схеме: злоумышленники обзванивают клиентов банка, пострадавших ранее от мошенников, и предлагают им устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход.
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#банки #мошенничество

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