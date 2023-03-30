Компания МТС изменит логотип

МТС вскоре объявит о кардинальном ребрендинге: вместо яйца, которое продолжало оставаться логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С.





На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.



Исследования показали, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется не с яйцом, а с красным цветом.



Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с "дочками", суббрендами, например "МТС-авто", "МТС-музыка" и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом "осколке" будет размещаться логотип этого направления. Слоган компании остался прежним: "Быть лучше каждый день".



Разработкой бренда МТС занималась совместно с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Над новым концептом айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony. Стоимость этой работы составила 20-30 млн рублей.



После того, как в 2019 году МТС немного визуально обновила бренд, стало понятно, что этого не хватило, поэтому потребовался полноценный ребрендинг, - заявил Николаев. По его словам, компания уже какое-то время позволяла себе выступать без яйца на логотипе, а только с полосой и надписью МТС. Он также отметил, что они делали большое количество исследований, и выяснилось, что brand awareness (осведомленность о бренде) очень высокое — 98%, но у клиентов и зрителей МТС ассоциируется не с яйцом, а с красным цветом. Причем у молодежи, согласно исследованиям МТС, яйцо вызывает "ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного", а поскольку предыдущий бренд был запоминающимся, запоминалась именно традиционность. Но сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором, - пояснил Николаев. При этом на вопрос, ожидает ли МТС, что часть пользователей может уйти от нее после смены бренда, президент группы заверил, что "адептов яйца" у них нет.



Первый полномасштабный ребрендинг компания провела в 2006 году, сменив буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний "Система Телеком" (в 2007 году была ликвидирована). Такое же визуальное решение для логотипа, но в другой цветовой гамме получили "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), "Комстар-ОТС" (упразднена в 2011 году) и "МТУ-Интел" (также упразднена).



В компании отмечали, что использовали не яйцо, а "символ в форме яйца".

Компания МТС 30 марта объявит о масштабном ребрендинге, отказавшись от главного символа компании с 2006 года — яйца, - передает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.Исследования показали, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется не с яйцом, а с красным цветом.Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с "дочками", суббрендами, например "МТС-авто", "МТС-музыка" и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом "осколке" будет размещаться логотип этого направления. Слоган компании остался прежним: "Быть лучше каждый день".Разработкой бренда МТС занималась совместно с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Над новым концептом айдентики работали два агентства — UtterDesign и Ony. Стоимость этой работы составила 20-30 млн рублей.После того, как в 2019 году МТС немного визуально обновила бренд, стало понятно, что этого не хватило, поэтому потребовался полноценный ребрендинг, - заявил Николаев. По его словам, компания уже какое-то время позволяла себе выступать без яйца на логотипе, а только с полосой и надписью МТС. Он также отметил, что они делали большое количество исследований, и выяснилось, что brand awareness (осведомленность о бренде) очень высокое — 98%, но у клиентов и зрителей МТС ассоциируется не с яйцом, а с красным цветом. Причем у молодежи, согласно исследованиям МТС, яйцо вызывает "ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного", а поскольку предыдущий бренд был запоминающимся, запоминалась именно традиционность. Но сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором, - пояснил Николаев. При этом на вопрос, ожидает ли МТС, что часть пользователей может уйти от нее после смены бренда, президент группы заверил, что "адептов яйца" у них нет.Первый полномасштабный ребрендинг компания провела в 2006 году, сменив буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний "Система Телеком" (в 2007 году была ликвидирована). Такое же визуальное решение для логотипа, но в другой цветовой гамме получили "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), "Комстар-ОТС" (упразднена в 2011 году) и "МТУ-Интел" (также упразднена).В компании отмечали, что использовали не яйцо, а "символ в форме яйца".