Общество

50 минут назад

Пенсионерка вышла погулять из санатория «Лесная сказка» и заблудилась

2 442
#спасатели
1
Пенсионерка вышла погулять из санатория «Лесная сказка» и заблудилась

Женщину обнаружил и вывел главный грязинский лесничий.

81-летняя пенсионерка заблудилась на территории Фащёвского лесничества.

«Женщина вышла погулять из санатория «Лесная сказка», незаметно для себя ушла на значительное расстояние и когда поняла, что самостоятельно выбраться из леса не может, позвонила по номеру 112. Информацию лесникам передали из Грязинской ЕДДС», - сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области у себя на странице « ВКонтакте».

Обнаружил потерявшуюся пенсионерку главный лесничий Грязинского лесничества Константин Долгих, который отметил спокойные и грамотные действия женщины: она обнаружила в лесу квартальный столб, позвонила по номеру 112, сообщила цифры, которые увидела на столбе, и стала спокойно дожидаться помощи.

Сейчас пенсионерка уже в санатории.

Добавим, что заблудившихся в лесу в Липецкой области за эту неделю спасают уже второй раз: 27 марта в лесу в селе Двуречки Грязинского района заблудились мужчина и женщина. Их спасла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области.
2 442
#спасатели
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Animal planet.

19 минут назад
Что такое квартальный столб?
ответить

Молодец

42 минуты назад
Отдыхающая.Всем спасибо.
ответить

Еще в рубрике

На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
#отключения
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:09

Общество
Статистика: торговые сети в Липецкой области сделали больше трети оборота розничной торговли
#торговые сети
2
Статистика: торговые сети в Липецкой области сделали больше трети оборота розничной торговли

сегодня, 16:23

Общество
Вадим Негробов: «Ухожу с ноткой грусти»
#Вадим Негробов #мэрия Липецка
17
Вадим Негробов: «Ухожу с ноткой грусти»

сегодня, 13:46

Общество
Светофоры в Липецке горели из-за разрушения резиновых уплотнителей
#светофор #пожар
15
Светофоры в Липецке горели из-за разрушения резиновых уплотнителей

сегодня, 12:59

Общество
Муниципалитет уберет рухнувший на Соколе кирпичный забор
#обрушение забора
9
Муниципалитет уберет рухнувший на Соколе кирпичный забор

сегодня, 12:56

Общество
На срочную службу из Липецкой области призовут около полутора тысяч человек
#призыв #военкомат
30
На срочную службу из Липецкой области призовут около полутора тысяч человек

сегодня, 11:05

Общество