Общество
50 минут назад
Пенсионерка вышла погулять из санатория «Лесная сказка» и заблудилась
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Женщину обнаружил и вывел главный грязинский лесничий.
81-летняя пенсионерка заблудилась на территории Фащёвского лесничества.
«Женщина вышла погулять из санатория «Лесная сказка», незаметно для себя ушла на значительное расстояние и когда поняла, что самостоятельно выбраться из леса не может, позвонила по номеру 112. Информацию лесникам передали из Грязинской ЕДДС», - сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области у себя на странице « ВКонтакте».
Обнаружил потерявшуюся пенсионерку главный лесничий Грязинского лесничества Константин Долгих, который отметил спокойные и грамотные действия женщины: она обнаружила в лесу квартальный столб, позвонила по номеру 112, сообщила цифры, которые увидела на столбе, и стала спокойно дожидаться помощи.
Сейчас пенсионерка уже в санатории.
Добавим, что заблудившихся в лесу в Липецкой области за эту неделю спасают уже второй раз: 27 марта в лесу в селе Двуречки Грязинского района заблудились мужчина и женщина. Их спасла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области.
«Женщина вышла погулять из санатория «Лесная сказка», незаметно для себя ушла на значительное расстояние и когда поняла, что самостоятельно выбраться из леса не может, позвонила по номеру 112. Информацию лесникам передали из Грязинской ЕДДС», - сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области у себя на странице « ВКонтакте».
Обнаружил потерявшуюся пенсионерку главный лесничий Грязинского лесничества Константин Долгих, который отметил спокойные и грамотные действия женщины: она обнаружила в лесу квартальный столб, позвонила по номеру 112, сообщила цифры, которые увидела на столбе, и стала спокойно дожидаться помощи.
Сейчас пенсионерка уже в санатории.
Добавим, что заблудившихся в лесу в Липецкой области за эту неделю спасают уже второй раз: 27 марта в лесу в селе Двуречки Грязинского района заблудились мужчина и женщина. Их спасла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Управления ГПСС Липецкой области.
2 442
Animal planet.
Молодец