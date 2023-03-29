сегодня, 18:16
Власти хотят массово размещать МФЦ в торговых центрах
На свободных площадях в ТЦ в России планируется массово размещать МФЦ и инфраструктуру «Почты России» — имеются ввиду отделения, почтоматы и т.д. Меру предлагает Минпромторг в связи с ухудшением финансовых показателей моллов.
«Когда миллионы квадратных метров пустуют, появление в ТЦ таких социальных квази-государственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью», — сказал вице-президент союза Павел Люлин.
В среднем по стране, по его данным, вакантность в ТЦ составляет 14%. В марте 2019-го, например, показатель составлял лишь порядка 7,8%.
«В 2023 году, на фоне завершения ряда договоров и принятия окончательных решений покинуть страну многих компаний, мы ожидаем, что доля вакантных площадей в качественных ТЦ Москвы вырастет до 15–17%», — спрогнозировал руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин.