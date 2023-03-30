Сегодня в Липецке: Рахманинов, новая «Любовь-Морковь» и капитан Каттани вернулся

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.

Дожди ослабнут, но не уйдут

Сегодня в Липецке до 7-9 градусов тепла. И вновь характерный для начала осени дождь, правда, синоптики обещают, что лить будет не целый день, а изредка.







Отключения воды

В домах на улице Папина, 20 и 20 а. сегодня из-за ремонтных работ планово отключат воду с 9:00 до 17:00.







А с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Лесной, 1, 2, 3; Минской, 4б, 4б к.1; Тельмана, 88. В это же время временные неудобства испытают жители частного сектора на улицах 40 лет Советской Армии, Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Калинина, Кротевича, Лузана, Новокарьерной, Радиаторной, Скороходова, Тельмана, Урицкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 в связи с работами на электросетях будет приостановлена подача электричества на проспекте 60 лет СССР, 20, 20а; на улицах Меркулова, 29, 31, 33, 35 и Октябрьской, 22, а также на площади Петра Великого и в садоводческом товариществе «Металлург-2».







Пробки

Пробки в городе опять с раннего утра. Не всегда получится проскочить на «авось». В очередной раз напоминаем, что пара минут, потраченных на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений способна сэкономить вам уйму времени в дороге.

Выставка в филармонии (12+)

Концертный зал «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) в кои-то веки приглашает не на концерт, а на… выставку.

Она посвящена Сергею Рахманинову. 28 марта исполнилось бы 150 лет со дня рождения великого композитора. В мультимедийную экспозиция «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор» вошли малоизвестные документы, фотографии, ученические работы композитора, авторские рукописи, генеалогическое древо рода Рахманиновых.







Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов. Выставка продлится до конца апреля.

На торжественном открытии выставки сегодня в 16:00 будет звучать романсы и музыка Рахманинова в исполнении камерного ансамбля L’s-trio и солистов филармонии.

«Три грани таланта» Рахманинова» (12+)

В 16:00 в малом зале Липецкого областного краеведческого музея пройдет литературно-музыкальный вечер «Три грани таланта», посвященный 150-летию со дня рождения Рахманинова.

В программе вечера – рассказ о жизни и творчестве известного музыканта, о его связи с Липецким краем, живая музыка: фортепьянные и вокальные произведения Сергея Рахманинова прозвучат в исполнении учащихся и преподавателей Детской школы искусств № 1 им. М. И. Глинки.







На вечере прозвучат мемуары известного культуролога, профессора, одного из инициаторов создания общества охраны памятников и культурного наследияв Липецке Николая Кожина, с которым был дружен пианист. По воспоминаниям Кожина, Рахманинов неоднократно бывал в Задонске, Липецке и селе Знаменское вместе с Фёдором Шаляпиным. Обоих связывала дружба с еще одним известным земляком липчан – первым русским лауреатом Нобелевской премии в области литературы – Иваном Буниным.

К теме Великой Отечественной (12+)

В другом зале липецкого краеведческого музея в 16:00 пройдёт очередная лекция из цикла «Без срока давности. Липецкая область».







Научный сотрудник музея 26-летний Андрей Лакизюк прочитает 3-ю из шести заготовленных лекций на тему преступлений фашизма на территории Липецкого края в годы Великой Отечественной войны. На лекцию приглашают старшеклассников, студентов и обычных горожан, интересующихся историей.

Выставка по одному роману (6+)

В областном Выставочном зале продолжает успешно работать и ждёт новых зрителей выставка «Рукопись, найденная в Сарагосе».

Выставку подготовили шестеро московских художников по одному-единственному приключенческому роману Яна Потоцкого, написанному, но не оконченному в конце XVIII века. Тем не менее, яркие приключения героев вдохновили мастеров на целую серию произведений в разных техниках: керамика, стекло, графика, фото, мозаика, вышивка, куклы, видеоарт и т.д.







Пространство, пронизанное атмосферой литературного шедевра, приглашает гостей со среды по воскресенье с 10:00 по 19:00. Можно записаться даже на групповую экскурсию по телефону (4742) 27-86-68.

Кинопремьеры

«Любовь-Морковь. Восстание машин». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Андрей Волгин (16+)

Друг с другом герои Кристины Орбакайте и Гоши Куценко уже менялись телами, со своими детьми – тоже. Пришла очередь поменяться местами с роботами. В век высоких технологий Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина – его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно – познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми…

В ролях: Денис Парамонов, Алина Булынко, Саша Алексеев.

«Приключения аргонавтов». Франция, 2022. Мультфильм, семейный. Режиссёр Дэвид Ало (6+)

Отважная мышка Пэтти живёт в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно всё. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить её от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.

«Тень Караваджо». Италия, Франция, 2021. Историческая драма. Режиссёр Микеле Плачино (18+)

Отважный капитан Каттани из сериала «Спрут» оказался ещё и талантливым режиссёром. Микеле Плачино, которому в мае этого года исполнится 77 лет, снял фильм на тему истории, но, конечно, с детективными нотками. Обвиненный в убийстве соперника и приговорённый к смертной казни художник Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый живописец бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.

В ролях: Изабель Юппер, Луи Гаррель, Риккардо Скамарчио, Микеле Плачидо.

Дорогие липчане! В четверг наши умы всё еще всецело принадлежат любимой работе, но к концу неделю немного устаёшь и от неё. На минутку-другую можно и нужно отвлечься на прочтение новостей на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.



Фото вверху - кадр из кинофильма "Спрут" (Италия, RAI 1)

