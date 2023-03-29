В России
сегодня, 18:14
Число авиарейсов в Турцию этим летом вырастет более чем на 50%
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На пике летнего сезона (в июне–августе) в этом году авиакомпании будут выполнять 1150–1200 рейсов в неделю между Россией и Турцией, рассказали «Известиям» два источника — на туристическом рынке и близкий к российским авиавластям.
Летом прошлого года выполнялось 750–850 авиарейсов в неделю как российскими, так и турецкими перевозчиками, сообщили собеседники. На этом фоне объем перевозки вырастет на 40–60%.
Причем две трети турецких рейсов будут выполнять российские авиакомпании — около 750 рейсов в неделю, а турецкие перевозки — оставшиеся 400 рейсов, уточнили собеседники. Прошлой весной рейсы в Турцию выполняли практически только турецкие перевозчики, хотя к августу паритет уже восстанавливался: 447 раз в неделю летали отечественные авиакомпании и 401 — турецкие.
Программу полетов в Турцию возобновили или расширили все крупные авиакомпаний РФ.
«Если в прошлом году в Россию летали три, а потом четыре турецких авиакомпании (вместе с Southwind), то в этом году их пять, а российских перевозчиков, летающих в Турцию, 11», — уточнил источник «Известий».
Летом прошлого года выполнялось 750–850 авиарейсов в неделю как российскими, так и турецкими перевозчиками, сообщили собеседники. На этом фоне объем перевозки вырастет на 40–60%.
Причем две трети турецких рейсов будут выполнять российские авиакомпании — около 750 рейсов в неделю, а турецкие перевозки — оставшиеся 400 рейсов, уточнили собеседники. Прошлой весной рейсы в Турцию выполняли практически только турецкие перевозчики, хотя к августу паритет уже восстанавливался: 447 раз в неделю летали отечественные авиакомпании и 401 — турецкие.
Программу полетов в Турцию возобновили или расширили все крупные авиакомпаний РФ.
«Если в прошлом году в Россию летали три, а потом четыре турецких авиакомпании (вместе с Southwind), то в этом году их пять, а российских перевозчиков, летающих в Турцию, 11», — уточнил источник «Известий».
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