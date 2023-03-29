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Число авиарейсов в Турцию этим летом вырастет более чем на 50%

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#туризм
На пике летнего сезона (в июне–августе) в этом году авиакомпании будут выполнять 1150–1200 рейсов в неделю между Россией и Турцией, рассказали «Известиям» два источника — на туристическом рынке и близкий к российским авиавластям. 

Летом прошлого года выполнялось 750–850 авиарейсов в неделю как российскими, так и турецкими перевозчиками, сообщили собеседники. На этом фоне объем перевозки вырастет на 40–60%. 

Причем две трети турецких рейсов будут выполнять российские авиакомпании — около 750 рейсов в неделю, а турецкие перевозки — оставшиеся 400 рейсов, уточнили собеседники. Прошлой весной рейсы в Турцию выполняли практически только турецкие перевозчики, хотя к августу паритет уже восстанавливался: 447 раз в неделю летали отечественные авиакомпании и 401 — турецкие. 
Программу полетов в Турцию возобновили или расширили все крупные авиакомпаний РФ. 

«Если в прошлом году в Россию летали три, а потом четыре турецких авиакомпании (вместе с Southwind), то в этом году их пять, а российских перевозчиков, летающих в Турцию, 11», — уточнил источник «Известий».

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#туризм

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