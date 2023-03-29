Статистика: торговые сети в Липецкой области сделали больше трети оборота розничной торговли

38,7% всего оборота розничной торговли Липецкой области по итогам января-декабря 2022 года пришлись на торговые сети. Это чуть меньше, чем в целом по стране (39,9%) и по Центральному федеральному округу (42,9%). Такие данные приводит Росстат в исследовании торговли в регионах России.

Доля продаж в торговых сетях в Липецкой области (в фактически действовавших ценах) росла с 2009 по 2013 годы - с 19,4% до 23,2%, затем, в 2014 году произошло небольшое падение до 22,5%, после чего вновь отмечался рост. Интерес к покупкам в торговых сетях заметно увеличился в пандемийном 2020 году – тогда доля розничных продаж в этом сегменте подскочила сразу на шесть процентных пунктов, до 35% с 29% в 2019 году. Самые высокие доли продаж отмечались в Санкт-Петербурге, где торговые сети сделали 63,7% всей розницы, Ленинградской области и Крыму (по 57,7%%). Самыми непопулярными покупки в сетевых магазинах оказались в Дагестане (1,4%), Чечне (2,7%), Кабардино-Балкарии (6,2%).



Через интернет липчане делали в январе-декабре 2022 года 5% покупок – в 2014 году их доля составляла всего 0,2%. По России виртуальные магазины приносят 6% объема розничных продаж. Больше всего тратят на интернет-шопинг жители Санкт-Петербурга (14,1%), Москвы (10,5%), Свердловской области (9,5%). Всего 0,1% оплачивали через сеть жители Дагестана и Чечни, отмечает Росстат.



В целом оборот розничной торговли в Липецкой области составил в 2022 году 333,7 миллиарда рублей.



