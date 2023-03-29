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Статистика: торговые сети в Липецкой области сделали больше трети оборота розничной торговли
38,7% всего оборота розничной торговли Липецкой области по итогам января-декабря 2022 года пришлись на торговые сети. Это чуть меньше, чем в целом по стране (39,9%) и по Центральному федеральному округу (42,9%). Такие данные приводит Росстат в исследовании торговли в регионах России.
Через интернет липчане делали в январе-декабре 2022 года 5% покупок – в 2014 году их доля составляла всего 0,2%. По России виртуальные магазины приносят 6% объема розничных продаж. Больше всего тратят на интернет-шопинг жители Санкт-Петербурга (14,1%), Москвы (10,5%), Свердловской области (9,5%). Всего 0,1% оплачивали через сеть жители Дагестана и Чечни, отмечает Росстат.
В целом оборот розничной торговли в Липецкой области составил в 2022 году 333,7 миллиарда рублей.