Происшествия

26 минут назад

Нелегальный трудовой мигрант пытался откупиться от полицейского

177
#покушение #взятка
Нелегальный трудовой мигрант пытался откупиться от полицейского

Теперь ему придётся заплатить штраф втрое больше предложенной суммы взятки.

Тербунский районный суд вынес приговор 42-летнему уроженцу Узбекистана по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 января этого года иностранец предложил полицейскому взятку в 5 тысяч рублей за то, чтобы избежать административную ответственность за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Но полицейский деньги не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Приговором суда ему назначен штраф в 15 тысяч рублей.
177
#покушение #взятка

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