Происшествия
26 минут назад
Нелегальный трудовой мигрант пытался откупиться от полицейского
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Теперь ему придётся заплатить штраф втрое больше предложенной суммы взятки.
Тербунский районный суд вынес приговор 42-летнему уроженцу Узбекистана по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 января этого года иностранец предложил полицейскому взятку в 5 тысяч рублей за то, чтобы избежать административную ответственность за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Но полицейский деньги не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть.
Подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Приговором суда ему назначен штраф в 15 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 января этого года иностранец предложил полицейскому взятку в 5 тысяч рублей за то, чтобы избежать административную ответственность за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Но полицейский деньги не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть.
Подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Приговором суда ему назначен штраф в 15 тысяч рублей.
177