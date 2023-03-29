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Прокуратура требует пожизненное заключение для казанского стрелка

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#казанский стрелок #стрельба

Прокуратура потребовала пожизненное заключение для организатора стрельбы в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева. Также ему вменили иски от потерпевших на 101 миллион рублей.

Гособвинение запросило пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани два года назад. Прокурор также потребовал наложить на подсудимого штраф и удовлетворить гражданские иски, - сообщает Генпрокуратура РФ в своем Телеграм-канале.

Группа гособвинителей от прокуратуры Республики Татарстан во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд Республики Татарстан для поддержания государственного обвинения по уголовному делу в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в одной из казанских гимназий в мае 2021 года.

В ходе прений сторон Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима; исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить в полном объеме; до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

В результате ЧП в гимназии в мае 2021 года погибли девять человек, потерпевшими признаны более 600 человек. Галявиев признан вменяемым. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговор по этому делу может быть вынесен 10 апреля.
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#казанский стрелок #стрельба

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