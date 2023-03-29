В России

39 минут назад

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly уходит из РФ

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#Eli Lilly #фармацевтика

Поставки жизненно важных препаратов не прекратятся.

Американская Eli Lilly подтвердила уход из России, однако передаст права на поставки своих лекарств. Она заключила соглашение со швейцарской Swixx Biopharma, - рассказали РИА Новости в пресс-службе российского подразделения фармпроизводителя "Лилли Фарма".

Компания поставляет в РФ препараты для борьбы с социально-значимыми заболеваниями по профилям: сахарный диабет, онкология, остеопороз, ревматология, дерматология и психиатрия. Также она выпускает рекомбинантный человеческий инсулин, антипсихотические лекарственные средства и онкопрепараты.

"Компания осуществляет и продолжает осуществлять поставки жизненно-важных лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации. Компания Eli Lilly заключила соглашение с компанией Swixx Biopharma, которое в том числе включает передачу прав на импорт продуктов компании, их реализацию на территории России, а также обеспечивает выполнение текущих обязательств в отношении локального производства", - говорится в сообщении.

Помимо этого, данное соглашение позволит и дальше осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов компании в Россию для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний.

"В настоящий момент компания "Лилли" как и ранее предпринимает необходимые действия для поддержания и обеспечения непрерывного доступа российских пациентов к портфелю жизненно важных лекарственных препаратов компании", - говорится в сообщении.
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#Eli Lilly #фармацевтика

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