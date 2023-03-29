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Абхазия планирует решить проблему с очередями на границе с Сочи

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#Абхазия #граница

Часть туристов, которые ранее въезжали в Абхазию через Сочи, смогут добираться на абхазские курорты самолетами, что разгрузит КПП на реке Псоу.

В Абхазии планируют избавиться от огромных очередей на границе с Сочи.

Меры для разгрузки контрольно-пропускного пункта на реке Псоу в Сочи предпринимают власти Абхазии, чтобы сократить очереди туристов с обеих сторон границы в предстоящем летнем сезоне, - говорится на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что планируется около Сухума построить аэропорт, а с помощью российской стороны реконструировать действующий наземный КПП. Строительство запланировано начать в 2024 году. В Абхазии уверены, что препятствий к запуску не будет. Туристы, ранее въезжавшие в Абхазию через Сочи, смогут на абхазские курорты добираться самолетами, что и разгрузит КПП на реке Псоу.

Также предполагается, что российская сторона может вложить около 4,9 млрд рублей в реконструкцию наземного пропускного пункта на реке Псоу. В результате объёмы обслуживаемых туристов расширятся. Но сроки данного проекта пока неясны.

По данным Минтуризма, в прошлом году в Абхазию прибыли 1,15 млн туристов. Из них 45% оставались с ночевками в отелях, гостиницах и частном секторе. Около 55% путешественников приезжали в страну в рамках однодневных экскурсионных поездок без ночёвок.
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#Абхазия #граница

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