сегодня, 14:50
Абхазия планирует решить проблему с очередями на границе с Сочи
Часть туристов, которые ранее въезжали в Абхазию через Сочи, смогут добираться на абхазские курорты самолетами, что разгрузит КПП на реке Псоу.
Меры для разгрузки контрольно-пропускного пункта на реке Псоу в Сочи предпринимают власти Абхазии, чтобы сократить очереди туристов с обеих сторон границы в предстоящем летнем сезоне, - говорится на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что планируется около Сухума построить аэропорт, а с помощью российской стороны реконструировать действующий наземный КПП. Строительство запланировано начать в 2024 году. В Абхазии уверены, что препятствий к запуску не будет. Туристы, ранее въезжавшие в Абхазию через Сочи, смогут на абхазские курорты добираться самолетами, что и разгрузит КПП на реке Псоу.
Также предполагается, что российская сторона может вложить около 4,9 млрд рублей в реконструкцию наземного пропускного пункта на реке Псоу. В результате объёмы обслуживаемых туристов расширятся. Но сроки данного проекта пока неясны.
По данным Минтуризма, в прошлом году в Абхазию прибыли 1,15 млн туристов. Из них 45% оставались с ночевками в отелях, гостиницах и частном секторе. Около 55% путешественников приезжали в страну в рамках однодневных экскурсионных поездок без ночёвок.