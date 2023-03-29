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30 минут назад

Володин рассказал об индексации социальных пенсий с 1 апреля

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#индексация #пенсии

Кроме того, повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.

Социальные пенсии с 1 апреля 2023 года будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о законах, вступающих в силу в апреле.

"Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и др.", - сообщил он.

С 1 апреля также вступает в силу закон, направленный на защиту средств материнского капитала при приобретении жилья, - рассказал Володин. Также повышаются требования к кредитным потребительским кооперативам, на погашение жилищных займов которых может быть направлен материнский капитал. С апреля они должны будут соответствовать требованиям Центробанка РФ и будут включены в специальный перечень. "Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере", - подчеркнул Володин.

Помимо этого, вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. "В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков", - отмечают в Госдуме.
84
#индексация #пенсии

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