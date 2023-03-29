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Марка напитков Pepsi впервые за 15 лет изменила свой фирменный логотип
В новом логотипе слово PEPSI написано жирным шрифтом черного цвета, надпись расположена поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части размещена полоса красного цвета, в нижней — синего.
"Новый дизайн демонстрирует смелый шрифт, фирменный пульс и обновленную цветовую палитру, в том числе черный цвет, подчеркивающий приверженность бренда Pepsi Zero Sugar", - отмечается в сообщении.
Руководство компании также подчеркнуло, что новый дизайн отражает стремление Pepsi сделать упор на напитках с нулевым содержанием сахара, - передает РИА Новости.
По словам директора по маркетингу Pepsi Тодда Каплана, предыдущий логотип не отображал посыл бренда. Новый вариант с написанным жирным шрифтом "PEPSI" поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части которого размещена полоса красного цвета, в нижней — синего, отвечает духу компании, - подчеркнул он.
Компания представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью, к 125-ой годовщине бренда. Мировая премьера состоится в 2024 году.
Pepsi существует уже 125 лет и за это время несколько раз обновляла свой логотип.