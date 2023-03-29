12 минут назад
Муниципалитет уберет груду кирпича от рухнувшего на Соколе забора
Кирпичи от секции рухнувшего в понедельник на пешеходную дорожку забора уберут сотрудники городских служб, но собственник потом заплатит за всё
Вместе с тем в случае повреждения покрытия тротуара собственнику кирпичного ограждения направят претензию и требование возместить ущерб.
Как сообщал GOROD48, в понедельник на улице Пожарского рухнула секция кирпичного забора. Местные жители говорят, что забор был давно в аварийном состоянии.
Чья кирпичная ограда — пока не выяснено. Но, по словам местных жителей, забор стоял еще когда в старом здание психдиспансера на улице Аксакова, прилегающего к Пожарского, размещался детский дом.