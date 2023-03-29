Общество

12 минут назад

Муниципалитет уберет груду кирпича от рухнувшего на Соколе забора

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#обрушение забора
Муниципалитет уберет груду кирпича от рухнувшего на Соколе забора

Кирпичи от секции рухнувшего в понедельник на пешеходную дорожку забора уберут сотрудники городских служб, но собственник потом заплатит за всё

В мэрии Липецка сообщили GOROD48, что в ближайшее время городские службы освободят тротуар по улице Пожарского от упавшей секции кирпичного забора. Кроме того, специалисты установят владельца конструкции и направят ему письмо с просьбой провести необходимые мероприятия для исключения дальнейшего разрушения забора.

Вместе с тем в случае повреждения покрытия тротуара собственнику кирпичного ограждения направят претензию и требование возместить ущерб.

Как сообщал GOROD48, в понедельник на улице Пожарского рухнула секция кирпичного забора. Местные жители говорят, что забор был давно в аварийном состоянии.

Чья кирпичная ограда — пока не выяснено. Но, по словам местных жителей, забор стоял еще когда в старом здание психдиспансера на улице Аксакова, прилегающего к Пожарского, размещался детский дом.
65
#обрушение забора

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