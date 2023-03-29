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сегодня, 12:04
В Роскачестве заявили об обнаружении кишечной палочки в 40% роллов «Филадельфия» в РФ
При этом где заказано блюдо, не играет роли.
Роскачество завершило исследование роллов "Филадельфия", закупленных в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах и службах доставки, а также торговых сетях. Во всех изделиях обнаружены многочисленные несоответствия по показателям безопасности, что свидетельствует о системных нарушениях на рынке, - рассказал "Известиям" глава ведомства Максим Протасов.
"В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ). Всё это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее", — отметил он.
По его словам, Роскачество планирует выйти с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье, - резюмировал он.
"В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах "Филадельфия", которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ). Всё это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее", — отметил он.
По его словам, Роскачество планирует выйти с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье, - резюмировал он.