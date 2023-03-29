В России
17 минут назад
«Ведомости» сообщают об отмене роуминга с Казахстаном, Киргизией и Арменией в 2025 году
Сейчас роуминг в странах ЕАЭС значительно дороже.
Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году, - говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г.
ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств – членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, а также сведения о полученных доходах, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в двух операторах большой четверки.
К запросу приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно ей, операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества (фрода) на своих сетях. Далее до конца 2024 г. телекомкомпании разработают "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов". А к I кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта (межоператорские отношения, определяющие условия и размер взаиморасчетов между операторами за предоставляемый ими трафик) и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.
Сейчас роуминг в странах ЕАЭС значительно дороже. Например, 1 Мб интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 рублей, все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении – 22 руб./мин, в другие страны – 39 руб./мин. У "Мегафона" есть пакетные тарифы в странах СНГ – 10 Гб трафика и 100 исходящих минут за 999 руб. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 руб./мин, по стране – 2,86 руб./мин, звонки в другие страны – 7,49 руб./мин.
Дорожная карта предусматривает "логичные этапы реализации" и результат будет зависеть от исполнения необходимых мероприятий всеми участниками, сообщил представитель МТС. «Мы готовы рассматривать возможность введения комфортных тарифов для абонентов на территории ЕАЭС, но для этого нужно просчитать себестоимость тарифов и оценить дополнительные расходы операторов связи", – говорит представитель "Мегафона".
Скорее всего, для всех операторов из стран ЕАЭС произойдет определенное выпадение доходов, продолжает представитель МТС, но конкретных подсчетов не приводит.
По словам представителя "Мегафона", возможное снижение тарифов не должно приводить к значимому сокращению доходов отрасли. В то же время в дополнительном тарифном регулировании нет необходимости, поскольку рынок конкурентный, тарифная политика местных операторов гибкая и это позволит предложить абонентам максимально выгодные условия, - отмечает он.
Отмена роуминга на территории ЕАЭС носит политический характер, смысл которого состоит в объединении стран содружества, - считают эксперты.
Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен более двух лет назад (с 2021 года) и декларировался как "возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях". На деле отмена роуминга оказалась номинальной, - говорят участники рынка и эксперты.
Отмена роуминга в Белоруссии означает введение лимитов на бесплатные входящие звонки в сутки, а также снижение цен на исходящие звонки относительно "обычного" роуминга, - поясняют эксперты.
Абонентам отмена роуминга, безусловно, дает приятное ощущение того, что не нужно переживать за возможные большие или неожиданные счета, что бывает с абонентами в поездках за пределы страны, - полагают эксперты. В то же время выпадение доходов при отмене роуминговых платежей операторы могут компенсировать ростом использования услуг связи внутри стран. Скорее всего, телекомкомпании компенсируют выручку увеличением тарифов на других территориях действия роуминга, - считают специалисты в отрасли.
ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств – членов ЕАЭС с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года, а также сведения о полученных доходах, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в двух операторах большой четверки.
К запросу приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно ей, операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества (фрода) на своих сетях. Далее до конца 2024 г. телекомкомпании разработают "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов". А к I кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта (межоператорские отношения, определяющие условия и размер взаиморасчетов между операторами за предоставляемый ими трафик) и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.
Сейчас роуминг в странах ЕАЭС значительно дороже. Например, 1 Мб интернет-трафика в Армении у оператора Tele2 стоит 25 рублей, все входящие звонки и исходящие на все номера России, а также по Армении – 22 руб./мин, в другие страны – 39 руб./мин. У "Мегафона" есть пакетные тарифы в странах СНГ – 10 Гб трафика и 100 исходящих минут за 999 руб. Входящие звонки в Армении в роуминге МТС стоят 1,23 руб./мин, по стране – 2,86 руб./мин, звонки в другие страны – 7,49 руб./мин.
Дорожная карта предусматривает "логичные этапы реализации" и результат будет зависеть от исполнения необходимых мероприятий всеми участниками, сообщил представитель МТС. «Мы готовы рассматривать возможность введения комфортных тарифов для абонентов на территории ЕАЭС, но для этого нужно просчитать себестоимость тарифов и оценить дополнительные расходы операторов связи", – говорит представитель "Мегафона".
Скорее всего, для всех операторов из стран ЕАЭС произойдет определенное выпадение доходов, продолжает представитель МТС, но конкретных подсчетов не приводит.
По словам представителя "Мегафона", возможное снижение тарифов не должно приводить к значимому сокращению доходов отрасли. В то же время в дополнительном тарифном регулировании нет необходимости, поскольку рынок конкурентный, тарифная политика местных операторов гибкая и это позволит предложить абонентам максимально выгодные условия, - отмечает он.
Отмена роуминга на территории ЕАЭС носит политический характер, смысл которого состоит в объединении стран содружества, - считают эксперты.
Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен более двух лет назад (с 2021 года) и декларировался как "возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях". На деле отмена роуминга оказалась номинальной, - говорят участники рынка и эксперты.
Отмена роуминга в Белоруссии означает введение лимитов на бесплатные входящие звонки в сутки, а также снижение цен на исходящие звонки относительно "обычного" роуминга, - поясняют эксперты.
Абонентам отмена роуминга, безусловно, дает приятное ощущение того, что не нужно переживать за возможные большие или неожиданные счета, что бывает с абонентами в поездках за пределы страны, - полагают эксперты. В то же время выпадение доходов при отмене роуминговых платежей операторы могут компенсировать ростом использования услуг связи внутри стран. Скорее всего, телекомкомпании компенсируют выручку увеличением тарифов на других территориях действия роуминга, - считают специалисты в отрасли.