Коронавирус

27 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 85 случаев COVID-19, пятерых человек госпитализировали

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 85 случаев COVID-19, пятерых человек госпитализировали

За последние 30-ть дней только 9 марта ничего не сообщалось о госпитализированных за сутки.

В Липецкой области за сутки выявили 85 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали пятерых человек, выздоровели 76 человек. Для сравнения: 29 марта 2022 года были выявлены 422 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 772 случая COVID-19, выздоровели 176 959 человек, умерли 3 966 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 510 случаев, в Тамбовской области — 102, в Рязанской области — 73, в Орловской области — 68, в Курской области — 67, в Тульской области — 38. За последние сутки в Тамбовской области от вируса погиб один человек.

В России за сутки выявили 11 128 случаев COVID-19, госпитализировали 968 человек, выздоровели 12 597 человек, умерли 33 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 614 774 случая COVID-19, выздоровели 21 970 063 человека, умерли 397 179 человек.
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#коронавирус

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