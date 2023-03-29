Происшествия
50 минут назад
В микрорайоне «Елецкий» ранили ножом 35-летнего мужчину
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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
Утром в понедельник, 27 марта, на стоянке автомобилей у дома №7 по улице Артемова (микрорайон «Елецкий») нашли истекающего кровью 35-летного мужчину. Он сообщил, что его ранил ножом какой-то незнакомец.
- Во вторник сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Липецку задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался липчанин 1981 года рождения. Установлено, что он причинил потерпевшему ножевое ранение в ходе конфликта. Оба его участника были нетрезвы. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, свидетелей и очевидцев, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По данному возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью второй статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).
- Во вторник сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Липецку задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался липчанин 1981 года рождения. Установлено, что он причинил потерпевшему ножевое ранение в ходе конфликта. Оба его участника были нетрезвы. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, свидетелей и очевидцев, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По данному возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью второй статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).
1 830
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