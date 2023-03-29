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Американская компания Cargill прекратит экспорт зерна из РФ

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#Cargill #зерно #экспорт

Российская дочерняя компания Cargill начала пересмотр своего портфеля активов, связанных с экспортом зерна.

Американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil перестанет экспортировать российское зерно, - передает РБК со ссылкой на письмо компании и источники на зерновом рынке.

Уточняется, что компания проинформировала о своих намерениях заместителя главы Минсельхоза Оксану Лут.

Отмечается, что в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023-го и до 30 июня 2024-го) компания не будет осуществлять экспорт зерна из России. При этом запланированные на текущий сезон отгрузки будут выполнены в полном объеме.

Также российская "дочка" Cargill пересмотрит свой портфель активов, связанных с экспортом зерна. Однако изменений в отношении других видов деятельности и активов компании в России не планируется.

Cargill является одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции. По данным газеты, в этом сезоне компания вывезет около 2,2 миллиона тонн, или около 4% всех объемов экспорта российского зерна.

Эксперты полагают, что решение Cargill не повлияет на общие объемы российского зернового экспорта. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что компания входит в число крупных экспортеров, однако не в топ-5. Поэтому уход трейдера упросит ситуацию для остальных игроков зернового рынка.

В министерстве получили уведомление компании о прекращении экспортной деятельности на российском рынке. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве подчеркнули, что готовы к работе со всеми иностранными компаниями, чья деятельность способствует развитию внутреннего рынка России и ее экспортного потенциала.
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#Cargill #зерно #экспорт

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