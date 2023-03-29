Заболеваемость ОРВИ за неделю в Липецке снизилась на 23,8%

По результатам лабораторных исследований, преобладают вирусы гриппа В.

В Липецкой области сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.



На минувшей неделе отмечено снижение количества случаев коронавируса, гриппа и других ОРВИ. Всего с 20 по 26 марта были зарегистрированы 541 случай коронавируса (что ниже уровня предыдущей недели на 19,5%), 6 890 случаев ОРВИ (из них 56 случаев гриппа, преобладает вирус гриппа В).



Заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась на 18,8% ниже уровня предыдущей недели. Среди заболевших 53,8% - это дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке было зарегистрировано 4 456 случаев ОРВИ, из них 44 случая гриппа (преобладает грипп В). В Липецке заболеваемость за неделю упала на 23,8%. Среди заболевших в областном центре 52,6% - дети в возрасте до 14 лет.



По результатам лабораторных исследований, преобладают вирусы гриппа (76,7%). В 11,8% случаев выявили вирусы парагриппа, в 6,5% - РС-вирусы, в 5,3% - риновирусы, в 1,3% - бокавирусы и ещё в 1,3% - микст-инфекции.