Происшествия

59 минут назад

Дядя чуть не зарезал племянника на его дне рождения

674
#поповщина
Дядя чуть не зарезал племянника на его дне рождения

Закончено расследование дела 52-летнего жителя Добровского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В январе этого года мужчина дважды ударил племянника ножом.

0По данным следствия, 8 января в селе Порой обвиняемый отмечал день рождения племянника. Пьяные родственники поссорились и дядя дважды ударил племянника ножом в грудь. Раненый мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощь и был госпитализирован прибывшей бригадой медиков.

«Вину в совершении тяжкого преступления обвиняемый признал на стадии предварительного следствия, написав явку с повинной. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
674
#поповщина

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