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Дядя чуть не зарезал племянника на его дне рождения
Закончено расследование дела 52-летнего жителя Добровского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В январе этого года мужчина дважды ударил племянника ножом.
«Вину в совершении тяжкого преступления обвиняемый признал на стадии предварительного следствия, написав явку с повинной. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.