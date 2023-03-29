Дядя чуть не зарезал племянника на его дне рождения

Закончено расследование дела 52-летнего жителя Добровского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В январе этого года мужчина дважды ударил племянника ножом.



0По данным следствия, 8 января в селе Порой обвиняемый отмечал день рождения племянника. Пьяные родственники поссорились и дядя дважды ударил племянника ножом в грудь. Раненый мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощь и был госпитализирован прибывшей бригадой медиков.



«Вину в совершении тяжкого преступления обвиняемый признал на стадии предварительного следствия, написав явку с повинной. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

