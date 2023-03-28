Банки предоставили участникам СВО кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей

Всего с марта прошлого года по февраль текущего российские кредитные организации получили 2662,9 тыс. заявлений физических лиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 342,5 тыс. о предоставлении кредитных каникул.





С конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей, в том числе в феврале — на 1,8 млрд рублей по 5,5 тыс. кредитов, - говорится в сообщении регулятора.



Уточняется, что без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, банки за февраль реструктурировали 54,8 тыс. кредитов граждан на 26,7 млрд рублей и 1,8 тыс. кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства на 48,7 млрд рублей.



По данным регулятора, доля одобренных заявок о кредитных каникулах на конец февраля составила 35,4%. Основными причинами отказов в кредитных каникулах стали превышение максимального размера кредита и неподтверждение снижения дохода заемщика. Военнослужащие и члены их семей получили 180 тысяч кредитных каникул, - сообщает Центробанк России С конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей, в том числе в феврале — на 1,8 млрд рублей по 5,5 тыс. кредитов, - говорится в сообщении регулятора.Уточняется, что без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, банки за февраль реструктурировали 54,8 тыс. кредитов граждан на 26,7 млрд рублей и 1,8 тыс. кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства на 48,7 млрд рублей.По данным регулятора, доля одобренных заявок о кредитных каникулах на конец февраля составила 35,4%. Основными причинами отказов в кредитных каникулах стали превышение максимального размера кредита и неподтверждение снижения дохода заемщика.