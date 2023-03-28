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Поставки нефти из РФ в Индию в 2022 году выросли в 22 раза
Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, - передает РИА Новости.
"Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году", - отметил Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
"Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", - пояснил он.
"Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран. Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли", - сказал он.
По данным Минэнерго, экспорт нефти РФ в 2022 году вырос на 7,6%, до 242,2 млн тонн. Добыча нефти Россией в прошлом году выросла на 2% - до 535,1 млн тонн, - передает ТАСС.
Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта. Вице-премьер подчеркнул, что в будущем эти объемы будут расти.
"Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году", - отметил Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
"Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", - пояснил он.
"Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран. Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли", - сказал он.
По данным Минэнерго, экспорт нефти РФ в 2022 году вырос на 7,6%, до 242,2 млн тонн. Добыча нефти Россией в прошлом году выросла на 2% - до 535,1 млн тонн, - передает ТАСС.
Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта. Вице-премьер подчеркнул, что в будущем эти объемы будут расти.