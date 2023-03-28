Происшествия

8 минут назад

46-летний водитель попался с купленными в Москве поддельными правами

94
#подделка документов
46-летний водитель попался с купленными в Москве поддельными правами

Мужчину оштрафовали на 50 000 рублей.

Данковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины по части 3 статьи 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 1 сентября 2022 водитель был остановлен сотрудниками ДПС и предъявил инспекторам купленные в Москве поддельные права.

Мужчина раскаялся в содеянном. В результате суд прекратил уголовное дело и назначил водителю меру уголовно-правового характера — штраф в 50 тысяч рублей.
94
#подделка документов

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