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25 минут назад

РБК сообщает о планах Минфина сократить число казенных госучреждений в РФ

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#госучреждения #сокращение
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Казенные учреждения — самые многочисленные среди федеральных госструктур, больше всего их в ведении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и ФНС. Сокращение числа ФКУ позволит поднять зарплаты их сотрудникам.

Минфин планирует подготовить и представить в правительство предложения "по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации", - говорится в проекте итогового доклада "Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год".

Уточняется, что данное решение предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами, - передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием доклада.

Отмечается, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казенных учреждений, будут сохранены "с целью повышения уровня оплаты их труда".

В пресс-службе Минфина подтвердили, что кабмин «проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока».

В прошлом году Минфин уже инициировал сокращения в двух федеральных казенных учреждениях, следует из проекта доклада. Они были проведены на основании распоряжения правительства от 31 января 2023 года.

В результате предельная штатная численность работников была сокращена на 924 единицы в ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы и на 2196 — в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, подведомственном Федеральному казначейству.

Данные учреждения были определены "для апробации подходов к повышению уровня оплаты труда работников казенных учреждений за счет сокращения вакантной численности с сохранением высвобождаемых объемов бюджетных ассигнований", - пояснили в пресс-службе Минфина.

Учитывая, что доля вакантных должностей не является постоянной величиной и может колебаться в течение определенного периода, формирование полного перечня казенных учреждений, где пройдут сокращения, требует проведения дополнительного анализа, подчеркнули в пресс-службе. В частности, надо учитывать динамику изменения фактической численности работников, характера выполняемых учреждением полномочий (например, сезонности).

После анализа Минфин представит в правительство предложения "в части сокращения вакантных должностей работников всех казенных учреждений (с высоким уровнем вакансий) и одновременного направления высвобождаемых средств на повышение уровня оплаты труда работников данных учреждений". При этом в федеральных казенных учреждениях предполагается сохранить долю вакантных должностей, необходимых для обеспечения эффективного управления кадровым составом, - отметили в пресс-службе.
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#госучреждения #сокращение
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