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Минстрой РФ предлагает включить установку счетчиков воды и тепла в тарифы на ЖКУ

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#ЖКУ #умные счетчики

В Минстрое предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг планируется включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла, - пишут "Известия". Данный вопрос проработал Минстрой, - говорится в письме ведомства в правительство РФ.

Министерство строительства и ЖКХ предоставило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - подтвердил источник издания в аппарате правительства.

"Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий", - отметил источник газеты.

Отмечается, что обязанность по установке приборов Минстрой предлагает возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), в случае если они являются исполнителем услуги.

В этих целях необходимо "закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учета в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета", - говорится в письме ведомства.

По мнению экспертов, расценки на оплату ЖКХ не должны вырасти значительно благодаря постепенному, а не одномоментному переходу. При этом граждане смогут экономить, например, минимум 10% на холодной и горячей воде.
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#ЖКУ #умные счетчики

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