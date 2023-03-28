сегодня, 10:04
Минстрой РФ предлагает включить установку счетчиков воды и тепла в тарифы на ЖКУ
В Минстрое предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Министерство строительства и ЖКХ предоставило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - подтвердил источник издания в аппарате правительства.
"Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий", - отметил источник газеты.
Отмечается, что обязанность по установке приборов Минстрой предлагает возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), в случае если они являются исполнителем услуги.
В этих целях необходимо "закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учета в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета", - говорится в письме ведомства.
По мнению экспертов, расценки на оплату ЖКХ не должны вырасти значительно благодаря постепенному, а не одномоментному переходу. При этом граждане смогут экономить, например, минимум 10% на холодной и горячей воде.