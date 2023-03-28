Сегодня в Липецке: юбилей известного краеведа, секреты фантастики и как сочетаются вино и десерты?

Рассказываем всё самое главное про наступающий вторник.

Тепло и сухо

Сегодня днём в Липецке опять тепло – до 12-14 градусов. Дожди, которые иногда принимались в понедельник, прекратятся. День пройдёт преимущественно без осадков.







Отключения воды на 13-ти улицах

Плановые отключения холодной воды сегодня пройдут в районе так называемого Дикого. С 10:00 до 20:00 временно расстанутся с комфортом жильцы домов на в Вишнёвом переулке, 1а, 5; на улице Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83; на Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4; на Киевской, 1, 34, 36, 41.







Без воды также останется частный сектор на улицах Верещагина, Вишневого, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Чкалова, переулков Верхнего, Крымского, Фруктового.

Отключения света на 20 улицах

Ремонтные работы на сетях будет проводить сегодня и «Липецкэнерго», из-за чего с 9:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Бригадной, 19; Добровской, 7, 2; Звездной, 3/4, 7, 8, 8/2; Локомотивной, 11, 63; на проезде Потапова, 1а, 10, 16. 16а; на улице Светлова, 10; Союзной, 5; Череповецкой, 17; Шаумяна, 4, 22.







Не будет света в эти же часы и на улицах Бурлакова, Железногорской, Жуковского, Космонавтов, Ладыгина, Патриотеческой, Писарева, Тихой, Филипченко, Ярославкой.

Пробки

Заторы в Липецке – давно привычное дело, причём с раннего утра. Если вы читаете эти строчки ещё не на работе, то проскочить «с ветерком» вы не успели. Поэтому лучше потратььте пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, скорее всего, это поможет вам сэкономить уйму времени в пути.

День театра продолжается (12+)

Международный день театра мы праздновали вчера, но как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Сегодня праздничная программа в 18:00 пройдёт и на сцене Дворца культуры «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а). Перед зрителями свое творчество представят театральные коллективы ДК.







Книги о театре (6+)



А ещё Дню театра посвящена книжная выставка в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В первой ее части представлены издания, которые расскажут о зарождении и развитии театра в России, о видах театрального искусства. Во втором разделе собраны художественные произведения, сюжеты которых прямо или косвенно связаны с театром. Это и классика, и современная литература, детективы и романы, повести и рассказы для взрослых и детей. Посетители не только познакомятся с материалами выставки, но и проверят себя, что они знают о театре, ответив на вопросы викторины.

Выставка работает сегодня последний день с 8:30 до 19:00.



Мир абсурда (12+)

В честь Дня театра неплохо и посмотреть спектакль, хотя бы даже в записи на экране.

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская,28) приглашает желающих посмотреть в приятной компании спектакль «Семьяньюки» режиссёра Юрия Ядровского.

Спектакль – детище одноимённого современного театра из Санкт-Петербурга на базе театра «Лицедеи». «Семьяньюки» - необычный клоунский спектакль, все события и персонажи которого закручены в карусель одной семьи. Семья, над которой пролетел ангел, вернувший детство, где все персонажи — клоуны с единой душой и телом. Мир абсурда, в котором мы живем.

Начало в 19:02, вход – любая поддержка пространства.

Секреты фантастики (6+)

А вы знаете, что многие из современных гаджетов придумали ещё в прошлом и даже позапрошлом веках писатели-фантасты?

Об этом сегодня в 13:00 в библиотеке имени П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) расскажет известный липецкий киновед Алексей Колбаско. Он раскроет секрет, в каких кинофильмах впервые появились популярные космические спутники, реактивный ранец, робот-аватар, экзоскелет да и просто компьютерный планшет.



Фото из архива Алексея Колбаско



Отдельно речь пойдёт о советском кинорежиссере Павле Клушанцеве, снимавшем свои фантастические фильмы задолго до появления компьютерных технологий: о том, как американские мастера спецэффектов не смогли разгадать 50 технических приемов Клушанцева, которые, по их мнению, можно было осуществить только при помощи компьютера.



Липецкий Дон-Кихот (12+)

В Липецком областной краеведческом музее сегодня в 11:00 состоится торжественное открытие выставки, повещенной 70-летию местного историка Александра Клокова.







Краевед и Почётный гражданин Липецка всю свою жизнь потратил на изучение родных мест, без его усилий в истории Липецкого края было бы гораздо больше белых пятен. На выставке «Дон-Кихот Липецкий» будет представлены многочисленные экспонаты различных эпох, которые Александр Юрьевич в разные годы передал краеведческому музею.

Выставка продлится до 3 июля. Музей работает ежедневно с 10:00 до 19:00, по четвергам – с 11:00 до 20:00, выходной – понедельник.

Искусство декора (12+)

В музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39ю) сегодня порадуют очередным мастер-классом по традиционным ремёслам.

В 17:30 член Союза художников РФ педагог Светлана Пастухова проведёт занятие «Декорируем глазурью». Вы можете принести свою не раскрашенную глиняную поделку (например, с прошлых семинаров) и вас научат покрывать её тонким и нарядным слоем глазури, чтобы работа приняла законченный вид. Если глиняных изделий под рукой нет – не беда, вам всё выдадут на семинаре.







Для участие в занятии необходима предварительная запись по телефону 7 (901) 910-13-10. Можно звонить или оставлять сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram.



Выбирает десерт под вино

Роскачество опять напомнило о важном – о вине. Специалисты развенчали миф о том, что между вином и десертами нужно выбирать что-то одно. На самом деле легкие алкогольные напитки и сладкое могут стать отличной парой!







- Одно из правил, которых стоит придерживаться – вкус десерта не должен быть насыщеннее и интенсивнее вкуса вина. Тогда они не будут перебивать друг и можно будет насладиться и сладким блюдом, и вкусом напитка, - говорит руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Самый простой способ выбрать – ориентироваться на цвет десерта. Захотели ягодный пирог, обратите внимание на розовое или красное вино. Остановились на сливочном вкусе, то отлично подойдет белое вино. Если вы любитель полусладких и сладких вин, то в пару к ним подойдет выпечка из слоеного теста - булочки или пирожные.



​​​​​​​Бывалые эксперты «Роскачества» дали конкретные советы, что с чем правильно употреблять: к торту «Наполеон» подойдет белое вино Гевюрцтраминер. К чизкейку подойдут десертные вина, например, вина от «Массандры» или «Солнечной Долины». Хорошая и, возможно, неожиданная пара для брауни – портвейн, так как плотная шоколадная основа десерта составит «выгодную партию» плотным сладким винам с оттенками фруктов. Для любителей более крепких напитков, например, ликерных вин, можно порекомендовать в качестве десерта молочный шоколад с орехами или просто орехи. К коньяку выбирайте темный шоколад с 70% и более содержания какао. Это комбо, которое уже можно назвать классикой.

Дорогие липчане! Возможно, пить вино сегодня и не стоит, а приведённый выше совет лучше отложить на выходные или конец недели. А вот что нельзя откладывать – это просмотр новостей. В современном мире события происходят с калейдоскопической быстротой и за ними нужно успевать следить. Хорошо, что у липчан всегда под рукой есть GOROD48: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всего. Ждём вас снова и снова.