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Липецкая вечЁрка: грохот у дома, собачьи войны и реконструкция сокольского мемориала
Сегодня, 27 марта, липчане обсуждали грохот на улице 15 микрорайон, мэрия начала процедуру расторжения контракта с подрядчиком, ответственным за отлов собак, и скульптор Андрей Сулин работает над барельефом Скорбящей матери для мемориала сокольского кладбища.
— Это капитализм грохнулся, — предположил парторг.
— Липчане развлекаются после «трудовой» недели. Салюты взрывают, на таратайках с ревом ночью носятся, упиваются после тяжелого труда. Куролесят по полной, — выдвинула свою версию Ева.
В субботу из мэрии пришло сообщение о возможном расторжении контракта с тамбовским ИП Якушина, которое занимается отловом собак. В машине собаколовов были обнаружены трупы животных. Свою проверку начала и прокуратура. Эти новости набрали чуть ли не три сотни комментариев.
— О людях бы так пеклись, как о собаках, — заметил Туманный ёжик.
— Вот интересно, кто теперь займётся отловом? Весна! Пора собачьих свадеб. А через пару месяцев зоозащитники опять будут находить щенков (якобы подброшенных нерадивыми хозяевами). И так до бесконечности! — поинтересовалась Мила.
— Похоже, делят бизнес, выживают Тамбов. Интересно, а как зоозащитники в фургон попали? Вскрыли что ли? Может и подкинули трупы собак? Отловщиков уже избивали, походу, тут все про деньги, а не про любовь к животным. А собак с улиц убирать придётся. Очень много покусанных в городе. Так и до Москвы дойдёт информация о бездействии, — предположил комментатор Похоже на подставу.
— Зря с якутами контракт не заключили. Ну ничего страшного, ещё москвичи есть. Будут в Москву их отправлять, как раньше поезда за колбасой были, — написал Не все еще потеряно.
— Почему убить бродячую собаку это ужасно, а убить свинью, корову, курицу, а потом ещё и съесть, это хорошо? Собаки более привилегированные животные? А какой-нибудь барашек не достоин жить? И почему в СССР травили бродячих собак и все считали это гуманным? — задался вопросом Парадокс.
— Начинать надо не с бродячих животных, а с владельцев собак. Выгуливают ...во дворах, на газонах и тротуарах, не убирая за собаками экскременты. Выгуливают без намордников и поводков — погулять отпускают, порезвиться. Запрещать надо перевозить в лифтах, питомцы гадят в лифтах. Ввести налоги на владельцев собак и запретить содержание без регистрации и ветеринарного обслуживания. И приюты содержать за их счёт! — предложила Гостья1.
GOROD48 выслушал версию адвоката ИП Якушина Германа Никишина, а также фактического руководителя ИП Двуреченская Т. И. Ирины Кретовой, у которой ранее был контракт с мэрией на отлов собак.
Герман Никишин заявил, что трупы собак, обнаруженные в автомобиле, подобраны с обочин дорог. Кроме того, машина сабоколовов была повреждена. А в пятницу, прямо на глазах у тамбовчан, в их легковушку залез человек, который позже заявил, что работает на Ирину Кретову. Тамбовчане намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку произошедшему.
По словам Ирины Кретовой, контракт с мэрией она расторгла добровольно, так как ее не устроили условие по отлову уже биркованых собак. И засомневалась в том, что тамбовские коллеги подобрали мертвых собак с обочины — это запрещено законом.
К 1 мая на сокольском кладбище восстановят мемориал солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Предыдущая реконструкция мемориала возмутила горожан. Тогда барельеф Скорбящей матери был заменен на гравировку. Теперь ошибку исправят. Над реконструкцией барельефа работает скульптор Андрей Сулин.
А благоустройство сквера на улице Филипченко, которое тоже не оценили горожане, мэрия исправлять не намерена. Стихийные тропы, проложенные липчанами через сквер уберут, а проходы к ним закроют ограждением.
— Установите после поворота с улицы Космонавтов на аллею Филипченко дорожный знак 5.21 «Жилая зона», и у пешеходов будет преимущество на проезжей части. Заасфальтируйте дорожки как было раньше, не городите забор, получите негатив от местных жителей, — высказался Местный житель.
— Колючая проволока под напряжением будет эффективнее! — решил пойти на крайние меры Джон Ленин.
Липецкие парки вновь может ждать преображение. Мэрия проводит конкурс на должность директора МАУК «Культурное пространство Липецка». Заявки подали 19 человек, причем почти половина —в последний момент. Одно из условий конкурса - представить свою концепцию развития парков.
На завтра синоптики прогнозируют хорошую погоду. Днем до +14 и без дождей.
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