Липецкая вечЁрка: грохот у дома, собачьи войны и реконструкция сокольского мемориала

Сегодня, 27 марта, липчане обсуждали грохот на улице 15 микрорайон, мэрия начала процедуру расторжения контракта с подрядчиком, ответственным за отлов собак, и скульптор Андрей Сулин работает над барельефом Скорбящей матери для мемориала сокольского кладбища.