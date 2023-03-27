Общество

сегодня, 17:05

«Липецкэнерго» предупреждает об отключении света на улице Космонавтов

2 563
#отключения
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«Липецкэнерго» предупреждает об отключении света на улице Космонавтов

Завтра воду свет отключат на 19-ти лицах Липецка, а воду — на 15-ти.

28 марта «Липецкэнерго»  будет проводить ремонтные работы на электрических сетях. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3/4, 7, 8, 8/2 по улице Звездной, № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, № 17 по улице Череповецкой, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 5а по улице Союзной, №№ 1а, 10, 16. 16а по проезду Потапова. Также в эти часы обесточат улицы Космонавтов, Филипченко, Бурлакова, Железногорскую, Ладыгина, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, Жуковского. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся район Дикого и прилегающая к нему часть проспекта Победы – дома №№  55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4 по улице Индустриальной, №№ 1а, 5 в Вишневом переулке, ЦТП ПАО «Квадра», частный сектор улиц Депутатской, Чкалова, Володарского, Воровского, Даргомыжского, переулков Верхнего, Крымского, Вишневого, Фруктового, Верещагина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Депутатская, 55а.

Причиной отключений холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 



2 563
#отключения
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Комментарии (2)

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Добрый чиновник

18 минут назад
Animal planet., да хоть все отключим и навсегда, а потом деньги будем брать за подключение!
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Animal planet.

40 минут назад
Космонавтов улица большая,какие дома конкретно?
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