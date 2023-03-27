Происшествия

16 минут назад

19-летнего усманца подозревают в нападении с металлическим прутом на соседа

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#конфликт #побои #соседи
19-летнего усманца подозревают в нападении с металлическим прутом на соседа

Уже лежаotve соседу обвиняемый нанёс ещё не менее семи ударов ногой.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело 19-летнего местного жителя по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью соседа, совершенному применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области. 

По версии следствия, в августе прошлого года парень поссорился с соседом, ударил его кулаком в лицо, после чего сбил с ног ударом металлического прута по спине соседа. Уже лежащему соседу он нанёс ещё не менее семи ударов ногой по ногам, груди и рукам.

Если вина усманца будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. 
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#конфликт #побои #соседи

Комментарии (1)

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Серый

5 минут назад
А подозревать начали через семь месяцев после нападения? А какая причина конфликта?
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