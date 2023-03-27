19-летнего усманца подозревают в нападении с металлическим прутом на соседа

Уже лежаotve соседу обвиняемый нанёс ещё не менее семи ударов ногой.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело 19-летнего местного жителя по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью соседа, совершенному применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, в августе прошлого года парень поссорился с соседом, ударил его кулаком в лицо, после чего сбил с ног ударом металлического прута по спине соседа. Уже лежащему соседу он нанёс ещё не менее семи ударов ногой по ногам, груди и рукам.



Если вина усманца будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

