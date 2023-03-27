Происшествия

59 минут назад

Соображали на восьмерых, одного ограбили

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#грабёж
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Соображали на восьмерых, одного ограбили

Подозреваемый собирался сдать похищенный телефон в ломбард, но по пути его потерял.

35-летнего липчанина ограбил собутыльник. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 22 марта компания из восьми человек выпивала на улице Лениградская. Внезапно один из мужчин повалил на землю своего знакомого и вытащил из кармана его куртки мобильный телефон за 16 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Преступление раскрыли участковые. В грабеже подозревают 40-летнего мужчину, который ранее уже был судим за кражу. Следствие полагает, что он собирался сдать телефон в ломбард, но по пути его потерял.

Подозреваемому по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» грозит до семи лет лишения свободы.
1 495
#грабёж
3

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