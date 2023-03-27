С 1 апреля в России запустят цифровой рубль

В пилотном проекте примут участие 13 банков. Прототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021 года. Одним из главных преимуществ цифрового рубля является снижение издержек при платежах и расчетах.





Уточняется, что в пилотном проекте примут участие 13 банков. Все операции пойдут через ЦБ РФ, - передает



Подчеркивается, что прототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021 года. Тестирование на реальных клиентах — ключевой этап программы.



В частности, речь идет об об уникальном электронном коде (токене). В пилотном проекте им станут расплачиваться с крупными банковскими организациями и компаниями. Некоторые банки попробуют операции среди своих сотрудников.



В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить (по запросу) электронный кошелек для виртуальных денег.



"Это не криптовалюта, которая никому не подчиняется. Цифровой рубль эмитирует исключительно ЦБ РФ. Кроме того, он обеспечен золотовалютными резервами. В общем, это все тот же рубль, пусть и в новой оболочке", - поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.



В экономике продолжается цифровизация. Кроме того, в условиях санкций и постоянного давления Запада регулятор вынужден адаптировать банковскую систему, развивая внутренние платежные продукты. По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами.



"Это упростит взаимную торговлю. Не возникнет проблем, как, например, с Индией, чье законодательство запрещает вывоз рупий из страны. Цифровые валюты помогут России и другим развивающимся странам отказаться от доллара", — заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.



В августе на саммите БРИКС обсудят вопрос единой валюты организации. "ЦР в этом тоже пригодится. Скорее всего, создадут банк, где можно его менять на валюту БРИКС или другой страны, входящей в структуру", — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



Эксперты подчеркивают, что на курс рубля это никак не повлияет. Но потенциально поддержит спрос и в целом популяризирует российскую валюту, так как послужит новой точкой входа в инвестиционные инструменты.



Поскольку цифровой рубль приравнен к безналичным и наличным, расчеты в нем ничем не отличаются от иных — картой или онлайн.



Но интернет не требуется, и на первый план выходит высокая безопасность транзакций: в отличие от традиционного безнала, ЦР хранится не в банке, а в самом ЦБ.



Еще один плюс — при банкротстве кредитной организации или отзыве лицензии с деньгами ничего не случится. Цифровой кошелек открывает ЦБ, выполняющий все обязательства перед клиентами, - поясняют эксперты.



Отмечается, что безопасность является ключевым преимуществом. Такой рубль невозможно потерять: все восстанавливается по уникальному токену. Причем в цифровом кошельке учитывается не просто история операций, а действия с каждым рублем.



В перспективе это распространится на смарт-контакты — в бизнесе, на рынке недвижимости и в любых других сферах, где проводят крупные платежи. В апреле в России будет принят закон о третьей форме национальной валюты — цифровом рубле.Уточняется, что в пилотном проекте примут участие 13 банков. Все операции пойдут через ЦБ РФ, - передает РИА Новости Подчеркивается, что прототип платформы цифрового рубля был готов еще в декабре 2021 года. Тестирование на реальных клиентах — ключевой этап программы.В частности, речь идет об об уникальном электронном коде (токене). В пилотном проекте им станут расплачиваться с крупными банковскими организациями и компаниями. Некоторые банки попробуют операции среди своих сотрудников.В перспективе подключатся все банки. Любой желающий сможет получить (по запросу) электронный кошелек для виртуальных денег."Это не криптовалюта, которая никому не подчиняется. Цифровой рубль эмитирует исключительно ЦБ РФ. Кроме того, он обеспечен золотовалютными резервами. В общем, это все тот же рубль, пусть и в новой оболочке", - поясняет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.В экономике продолжается цифровизация. Кроме того, в условиях санкций и постоянного давления Запада регулятор вынужден адаптировать банковскую систему, развивая внутренние платежные продукты. По мере масштабирования проекта откроется возможность трансграничных расчетов с дружественными странами."Это упростит взаимную торговлю. Не возникнет проблем, как, например, с Индией, чье законодательство запрещает вывоз рупий из страны. Цифровые валюты помогут России и другим развивающимся странам отказаться от доллара", — заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.В августе на саммите БРИКС обсудят вопрос единой валюты организации. "ЦР в этом тоже пригодится. Скорее всего, создадут банк, где можно его менять на валюту БРИКС или другой страны, входящей в структуру", — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эксперты подчеркивают, что на курс рубля это никак не повлияет. Но потенциально поддержит спрос и в целом популяризирует российскую валюту, так как послужит новой точкой входа в инвестиционные инструменты.Поскольку цифровой рубль приравнен к безналичным и наличным, расчеты в нем ничем не отличаются от иных — картой или онлайн.Но интернет не требуется, и на первый план выходит высокая безопасность транзакций: в отличие от традиционного безнала, ЦР хранится не в банке, а в самом ЦБ.Еще один плюс — при банкротстве кредитной организации или отзыве лицензии с деньгами ничего не случится. Цифровой кошелек открывает ЦБ, выполняющий все обязательства перед клиентами, - поясняют эксперты.Отмечается, что безопасность является ключевым преимуществом. Такой рубль невозможно потерять: все восстанавливается по уникальному токену. Причем в цифровом кошельке учитывается не просто история операций, а действия с каждым рублем.В перспективе это распространится на смарт-контакты — в бизнесе, на рынке недвижимости и в любых других сферах, где проводят крупные платежи.