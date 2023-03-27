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27 минут назад

В Госдуму внесли закон об информировании граждан через «Госуслуги» про взятый на их имя кредит

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#кредит #Госуслуги

Изменения предлагается внести в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Депутаты Госдумы внесли законопроект, которым предлагается обязать банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять заемщиков в автоматическом режиме через портал госуслуг о взятом кредите или микрозайме, - передает РИА Новости.

"Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков о заключении договоров потребительского кредита (займа) и микрозайма путем направления уведомления через государственный портал "Госуслуги", — отмечается в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов проекта, данные меры помогут защитить людей от мошенников — например, в случаях, когда банки выдают кредиты без согласия человека.

"Это может произойти, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете и обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заемщика", - пояснили разработчики закона.

По их словам, для уведомления о кредите могут быть предоставлены персональные данные, не связанные с самим заемщиком. Тогда человек, на имя которого выдан кредит, вообще не имеет возможности узнать об этом и принять необходимые меры.
61
#кредит #Госуслуги

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