27 минут назад
В Госдуму внесли закон об информировании граждан через «Госуслуги» про взятый на их имя кредит
Изменения предлагается внести в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
"Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков о заключении договоров потребительского кредита (займа) и микрозайма путем направления уведомления через государственный портал "Госуслуги", — отмечается в пояснительной записке к документу.
По мнению авторов проекта, данные меры помогут защитить людей от мошенников — например, в случаях, когда банки выдают кредиты без согласия человека.
"Это может произойти, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете и обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заемщика", - пояснили разработчики закона.
По их словам, для уведомления о кредите могут быть предоставлены персональные данные, не связанные с самим заемщиком. Тогда человек, на имя которого выдан кредит, вообще не имеет возможности узнать об этом и принять необходимые меры.